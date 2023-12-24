СМОТРИТЕ ⟩ Pakendikeskus высмеял скандал вокруг передачи ETV, которую сняли с эфира

Где шумиха, там и Pakendikeskus! Недавняя полемика вокруг ERR подтолкнула команду Pakendikeskus к созданию еще одной ироничной рекламы. На этот раз компания заявляет, что, например, ETV может обратиться к ним за помощью, если у канала возникнут проблемы с мягким контентом.

«ETV, если вам нужно мягкое наполнение», - написано на новом рекламном плакате Pakendikeskus. За 9 евро и 50 центов людям предлагают купить 20 литров древесной шерсти в упаковке.

Рекламу встретили горячими аплодисментами, а комментарии пестрят возгласами «Гениально, как всегда», «Рекламный отдел у вас на уровне», «Супер».

Примечательны также слоганы, которые Pakendikeskus использует для продвижения нового плаката в Facebook. «Чтобы защитить хрупкое содержимое от неожиданных ударов, важно все продумать заранее. Это гораздо проще, чем потом разбираться с последствиями».

Это отсылка к скандалу, разразившемуся несколько дней назад на ERR, в ходе которого последний эпизод передачи Kinoteatri õhtune vöönd был отменен. По словам главного редактора ETV и ETV2 Урмаса Ору, последняя часть передачи пересекает границу хорошего юмора и сатиры, и это не подходит для канала ETV.

На это решение обратил внимание в социальных сетях, например, председатель правления компании Tallink Пааво Ныгене, который заявил, что это совершенно нелепое и контрпродуктивное решение. Ныгене отметил, что подобными действиями ограничивается свобода слова и что так не должно быть в публично-правовом телерадиовещании.