Ушел из жизни 43-летний актер из «Ищейки» и «Глухаря»

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - отметила Соломатина .

По ее словам, Черных был ее «творческим братом». Артисты сблизились во время учебы в Школе-студию МХАТ: по признанию самой Соломатиной, преподаватели «сделали всех родными». Екатерина Андреевна призналась, что она сильно будет скучать по своему коллеге.