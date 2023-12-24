Ушел из жизни 43-летний актер из «Ищейки» и «Глухаря»

Ушел из жизни российский актер театра, кино и сериалов Алексей Черных, сообщила близкая подруга и бывшая однокурсница, актриса Екатерина Соломатина. Она не стала раскрывать причины случившегося.
«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - отметила Соломатина.
По ее словам, Черных был ее «творческим братом». Артисты сблизились во время учебы в Школе-студию МХАТ: по признанию самой Соломатиной, преподаватели «сделали всех родными». Екатерина Андреевна призналась, что она сильно будет скучать по своему коллеге.
Алексей Черных запомнился многим благодаря своим ролям в сериалах «Ищейка», «Глухарь» и «Мент в законе».