Украинская актриса Анна Саливанчук в прошлом работала в службе «секс по телефону». Об этом она заявила во время шоу «Хто зверху?» на «Новом канале». Ролик опубликован 21 декабря на YouTube-канале шоу, сообщает Гордон.
ВИДЕО ⟩ Известная украинская актриса и жена нардепа призналась, что в прошлом работала в службе «секс по телефону»
По словам артистки, при этом она совмещала эту деятельность с работой на одном из христианских каналов.
Саливанчук призналась, что ей приходилось одновременно говорить: «Да, я касаюсь твоих ягодиц», а затем: «Доброе утро, у нас сегодня праздник Пресвятой Богородицы».
ТСН добавляет, что Саливанчук работала в «сексе по телефону» и на христианском канале, когда была студенткой. «Мне хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, поэтому я много работала. Днем, конечно, училась, а ночью и утром перед учебой работала», - цитирует ее редакция.
По словам артистки, она не видит в своей работе ничего плохого, так как «честно зарабатывала деньги». Саливанчук также отметила, что много снималась в массовке, прежде чем стать звездой.
Полный выпуск шоу смотрите ниже!