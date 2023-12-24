ВИДЕО ⟩ Известная украинская актриса и жена нардепа призналась, что в прошлом работала в службе «секс по телефону»

По словам артистки, при этом она совмещала эту деятельность с работой на одном из христианских каналов.

Саливанчук призналась, что ей приходилось одновременно говорить: «Да, я касаюсь твоих ягодиц», а затем: «Доброе утро, у нас сегодня праздник Пресвятой Богородицы».

ТСН добавляет, что Саливанчук работала в «сексе по телефону» и на христианском канале, когда была студенткой. «Мне хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, поэтому я много работала. Днем, конечно, училась, а ночью и утром перед учебой работала», - цитирует ее редакция.

По словам артистки, она не видит в своей работе ничего плохого, так как «честно зарабатывала деньги». Саливанчук также отметила, что много снималась в массовке, прежде чем стать звездой.

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