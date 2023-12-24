В РФ удалили из Сети песню «Голубая луна» Моисеева и Трубача

Отмечается, что песня пропала с таких платформ, как «VK Музыка», «Звук», «Яндекс Музыка» и «МТС Музыка». В то же время другие песни этих артистов не удалялись.

«"Голубую луну" часто называют неофициальным российским гей-гимном», - отмечается в публикации. Редакция, ссылаясь на комментарии пользователей сети, предполагает, что песня исчезла после того, как Верховный суд России 30 ноября по иску министерства юстиции принял решение о запрете международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским.

В комментарии изданию представители одного из сервисов заявили, что песня была удалена с их платформы, потому что с 2020 года у них якобы нет прав на ее размещение. Премьера песни состоялась в 1997 году. В ней поется о двух братьях, младший из которых полюбил королеву и признался ей в любви, а старший выбрал «одиночество небес» и «никогда не будет покорителем невест».