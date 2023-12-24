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А ВЫ БЫ УЗНАЛИ? ⟩ Пэрис Хилтон примерила неожиданный образ, чтобы остаться неузнаваемой на шопинге

Limon.ee
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Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон. Фото: CSH/IS/MPI/Capital Pictures

Непростая задача встала перед Пэрис Хилтон, когда она захотела в последний момент перед Рождеством пробежаться по магазинам в районе людного Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Подарков звезде покупать нужно немало: это первое Рождество, которое она встречает в качестве мамы двоих малышей, поэтому быстрым онлайн-шопингом тут никак не ограничиться. Но икона стиля не была бы собой, если бы не нашла гениально простой способ спрятаться от папарацци и досужих зевак. Чтобы остаться инкогнито, Пэрис решила примерить образ в стиле «серая мышка» и для пущей убедительности дополнила его черным париком, пишет Page Six.

Даже не знаем, что в итоге выдало эту легенду конспирации: то ли внушительных размеров пакет Gucci, то ли муж Картер Реум рядом... Но если честно, восхищаемся фотографами - мы бы на Пэрис точно не обратили внимания, если бы в таком виде встретили ее на улице. 

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