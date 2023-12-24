Известный режиссер рассказал о необычном случае, который помог Пугачевой стать популярной: «Она была никакой певицей»

«Алла Борисовна Пугачева, которую сделал ее муж Стефанович, рассказала мне свой интересный случай. Она была достаточно средней и никакой певицей. У нее были задатки, но они никак не могли раскрыться», - заявил Афончиков.

По его словам, однажды она вышла на сцену петь «Арлекино» в новых туфлях на 12-сантиметровом каблуке. Туфли стоили тогда очень дорого - 120 рублей.

«Это очень дорого, вся зарплата. Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук. Ей было очень жалко туфли, но по итогу она вырвала каблук руками, а люди аплодировали стоя и кричали еще двадцать минут, чтобы она вышла на бис! Почему? Потому что совпал ее трагизм с туфлями с исполнением песни. Люди почувствовали эмоции и чувства Пугачевой», - решил режиссер.

По его мнению, именно после этого Пугачева поняла, чего хотят люди, когда она на сцене: «Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, которой она сейчас является».