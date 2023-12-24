Стало известно, сможет ли Николай Дроздов выйти в длительную ремиссию

«Выживаемость после рака предстательной железы довольно высокая, особенно если заболевание выявлено на ранней стадии. При вовремя начатом лечении можно говорить о благоприятном прогнозе», - приводят слова врача росСМИ.

При этом, несмотря на высокую вероятность длительной ремиссии, возраст всё же будет давать о себе знать, предупредил врач. Ведь Дроздову уже 86 лет. Главное в его случае - проходить обследования и соблюдать рекомендации врачей.

«Вылечиться от рака можно в любом возрасте, но при отсутствии тяжёлой сопутствующей патологии и при несильно запущенной стадии онкологического заболевания», - добавил специалист.

Напомним, в сентябре врачи выявили у Дроздова злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако врачи всё же давали хорошие прогнозы.

В конце октября зоолога выписали из дневного стационара, но позже он снова был госпитализирован из-за осложнений. 25 ноября стало известно, что Дроздов вновь обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии, а спустя месяц ему заметно полегчало - благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.