Стало известно, сможет ли Николай Дроздов выйти в длительную ремиссию

На днях известному российскому телеведущему и зоологу Николаю Дроздову, у которого обнаружили рак предстательной железы, наконец-то стало лучше после химиотерапии. Как рассказал врач общей практики, если лечение было начато вовремя, то вполне возможна длительная ремиссия.
«Выживаемость после рака предстательной железы довольно высокая, особенно если заболевание выявлено на ранней стадии. При вовремя начатом лечении можно говорить о благоприятном прогнозе», - приводят слова врача росСМИ.
При этом, несмотря на высокую вероятность длительной ремиссии, возраст всё же будет давать о себе знать, предупредил врач. Ведь Дроздову уже 86 лет. Главное в его случае - проходить обследования и соблюдать рекомендации врачей.
«Вылечиться от рака можно в любом возрасте, но при отсутствии тяжёлой сопутствующей патологии и при несильно запущенной стадии онкологического заболевания», - добавил специалист.
Напомним, в сентябре врачи выявили у Дроздова злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако врачи всё же давали хорошие прогнозы.
В конце октября зоолога выписали из дневного стационара, но позже он снова был госпитализирован из-за осложнений. 25 ноября стало известно, что Дроздов вновь обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии, а спустя месяц ему заметно полегчало - благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.