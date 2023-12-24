ГОРОСКОП НА 24 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам будет сложно сохранять спокойствие, а Львам важно избегать необдуманных поступков

Вполне удачным будет сотрудничество, если и к себе, и к своим союзникам предъявлять разумные требования; чрезмерная снисходительность, как и повышенная критичность, не принесет ничего хорошего. Эмоциональный фон нестабилен, в отдельные моменты его напряженность будет очень высокой. Тем не менее, избежать конфликтов с окружающими можно, если отложить выяснения отношений и обсуждение болезненных вопросов. Не исключено появление новых романтических увлечений, но вряд ли они скоро перерастут в серьезные связи – вероятнее всего, дальше кокетства и флирта дело не зайдет.

Овен

Успехи Овнов будут довольно скромными, день принесет представителям данного знака довольно неприятные моменты. Вас ожидает немало ситуаций, связанных с высокой напряженностью эмоционального фона; сохранять спокойствие будет трудно, но необдуманные поступки лишь усугубят положение. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы обсуждать свои проблемы с близкими, просить совета у членов семьи – окружающим трудно понять вас, и найти общий язык практически невозможно. Хотя в сфере романтических отношений картина складывается вполне благоприятная, вы настойчиво стремитесь к переменам и не соглашаетесь на компромиссы, которые предлагает любимый человек. Дело может закончиться ссорой, если вы вовремя не измените тактику.

Телец