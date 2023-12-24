В целом тенденции этого дня благоприятны. Для того чтобы дать им раскрыться в полной мере, следует сосредоточиться на поставленных целях и наиболее важных делах, по возможности избегая ситуаций, связанных со стрессами, суетой и спешкой.
ГОРОСКОП НА 24 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам будет сложно сохранять спокойствие, а Львам важно избегать необдуманных поступков
Вполне удачным будет сотрудничество, если и к себе, и к своим союзникам предъявлять разумные требования; чрезмерная снисходительность, как и повышенная критичность, не принесет ничего хорошего. Эмоциональный фон нестабилен, в отдельные моменты его напряженность будет очень высокой. Тем не менее, избежать конфликтов с окружающими можно, если отложить выяснения отношений и обсуждение болезненных вопросов. Не исключено появление новых романтических увлечений, но вряд ли они скоро перерастут в серьезные связи – вероятнее всего, дальше кокетства и флирта дело не зайдет.
Овен
Успехи Овнов будут довольно скромными, день принесет представителям данного знака довольно неприятные моменты. Вас ожидает немало ситуаций, связанных с высокой напряженностью эмоционального фона; сохранять спокойствие будет трудно, но необдуманные поступки лишь усугубят положение. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы обсуждать свои проблемы с близкими, просить совета у членов семьи – окружающим трудно понять вас, и найти общий язык практически невозможно. Хотя в сфере романтических отношений картина складывается вполне благоприятная, вы настойчиво стремитесь к переменам и не соглашаетесь на компромиссы, которые предлагает любимый человек. Дело может закончиться ссорой, если вы вовремя не измените тактику.
Телец
Этот день хорош для достижения ранее поставленных целей, воплощения в жизнь давних планов и реализации смелых идей. Стремление к ярким впечатлениям и новаторский подход руководят вашими поступками как в профессиональной, так и в личной сфере. В этот день будет легко найти единомышленников и новых друзей, возможно начало романтических отношений. Влюбленные Тельцы не упустят благоприятный момент для того, чтобы признаться в своих чувствах. Нежелательно посещение многолюдных мест, формальных торжественных мероприятий. Стоит проявить внимание к родственникам, особенно представителям старшего возраста – ваша замкнутость может быть ими неправильно истолкована.
Близнецы
День будет благоприятным для тех, кто легко увлекается новыми идеями, готов к участию в смелых проектах и переменам в отношениях с окружающими. Сотрудничество даже с проверенными партнерами оказывается делом нелегким, поскольку ваши поступки и высказывания не всегда истолковываются ими правильно; но, если вы будете терпеливы и последовательны, ситуацию удастся направить в нужное русло. Возможны разногласия в семье, споры с родственниками. Неудачный эксперимент с имиджем всерьез испортит настроение юным представителям знака. Романтические увлечения возможны у тех, кто находится в поездках или общается с иностранцами.
Рак
Деловые перспективы очень хороши. Появляется возможность довести до конца все ранее начатые дела, приступить к новым, интересным проектам. Несколько ухудшает ситуацию нездоровая конкуренция на работе, растущая активность недоброжелателей; вам придется воспользоваться нестандартными методами для того, чтобы одержать над ними верх. Вероятны удачные сделки, не исключено заключение договоров, которые в отдаленном будущем принесут прибыль. Воздержитесь от поездок; те, кто находится вдали от дома, сегодня должны быть особенно осторожны и внимательны. Соблазнов будет немало, но следует помнить о том, что легкомысленное увлечение может разрушить отношения, которые вам по-настоящему дороги.
Лев
Сам по себе день вполне хорош, но ваше чрезмерно критичное отношение к происходящему окрашивает его в неприятные тона. Сегодня особенно важно избегать необдуманных поступков и опрометчивых решений: соблазн разрушить «до основанья» вполне прочные отношения очень велик, а вот их восстановление окажется очень непростым делом. Старайтесь сохранять верность традициям, букве и духу закона: для проявлений бунтарства сейчас не самый подходящий момент. Настроиться на более позитивных лад вам позволит помощь окружающим, участие в благотворительных проектах, общественно-полезный труд. Если вы делаете покупки, отдайте предпочтение полезным вещам, отложив приобретение красивых безделушек.
Дева
Вам придется потрудиться, чтобы достичь успехов и доказать себе и окружающим свое превосходство над недоброжелателями и конкурентами. Немало времени будет потрачено на дискуссии, споры. Ваша задача – не допускать перехода на личности: если дело дойдет до скандала, восстановить мир будет очень сложно. Сотрудничество будет удачным лишь в том случае, если вы возьмете на себя роль организатора и руководителя. Тотальный контроль за подчиненными и добровольными помощниками – это не самое приятное дело, но сегодня совершенно необходимое. Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком или старыми друзьями. Неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня.
Весы
Весьма сильно выражены благоприятные тенденции в профессиональной сфере. Для достижения поставленных целей придется поработать самостоятельно, поскольку даже проверенные союзники сегодня не смогут прийти вам на помощь. Не исключены мелкие разочарования, которые омрачат вам картину дня в целом; не так просто сохранять оптимизм, когда кажется, что все валится из рук. Важна поддержка близких. Получить ее смогут те, кто готов принять активное участие в семейных делах, а также – поделиться своими проблемами и помочь в решении чужих. Романтическое свидание принесет приятные эмоции, хорошо повлияют на ваше настроение также встреча с друзьями и общение с коллегами в неформальной обстановке
Скорпион
В профессиональной сфере складывается непростая ситуация. Преодоление возникших трудностей потребует от вас определенных усилий, и только своевременное вмешательство старых союзников и влиятельных персон позволит достаточно быстро и без больших потерь достичь поставленных целей. Заключенные сегодня сделки обещают большую прибыль, но получена она будет не так скоро, как вы ожидаете. Семейные дела требуют внимания; ради того, чтобы навести в них порядок, придется отказаться от запланированных развлечений или поездок. Зато вам представится возможность наладить отношения с близкими, прийти к взаимопониманию с любимым человеком и укрепить те отношения, которые для вас особенно важны.
Стрелец
Возможен значительный прогресс в серьезных делах, от исхода которых зависит ваше профессиональное будущее. Цените своих помощников – сегодня они будут вам особенно полезны, и именно сотрудничество откроет новые перспективы, позволит в полной мере реализовать свои возможности. Крайне нежелательна поспешность в решении финансовых вопросов, при заключении сделок и совершении покупок. Отношения с родственниками будут довольно напряженными, существующие разногласия обострятся. Эмоциональный фон стабилизируется только к вечеру, и именно на это время следует назначать важные для вас встречи, в том числе и романтического характера.
Козерог
События этого дня покажут, что многие задачи, стоящие перед вами, не так сложны, как казалось раньше. Можно самостоятельно решить серьезные проблемы, принять решения, касающиеся дальнейшего развития вашей карьеры. Финансовые поступления маловероятны, а вот расходы могут увеличиться. Не следует доверять советам, исходящим от малознакомых людей, принимать во внимание сомнительные рекомендации коллег. Родственники ждут от вас многого, однако отнюдь не готовы сосредоточить свои силы на исполнении ваших желаний. Это день пересмотра близких отношений, появления новых критериев оценки людей, играющих важную роль в вашей жизни. Повышению жизненного тонуса будет способствовать активный отдых на свежем воздухе.
Водолей
День в целом будет довольно удачным, но спокойным его не назовешь. Постоянно появляются проблемы, требующие срочного решения, вопросы, искать ответы на которые вам придется самостоятельно. Бизнесменам придется пересмотреть условия сотрудничества с прежними партнерами, обсуждение совместные проектов затягивается, перспективы совместной работы представляются сомнительными. Финансовое положение остается неизменным. Родственники не одобряют ваших планов, что может стать причиной серьезных разногласий. Однако вам удастся отстоять свою точку зрения. Этот день вполне подходит для развлечений, посещения светских мероприятий, а также новых знакомств, одно из которых может перерасти в серьезные отношения.
Рыбы
В профессиональной сфере серьезных проблем не возникнет. Этот день подходит как для завершения дел, так и для начала работы над новыми проектами; единственное условие – ваш неподдельный интерес к тому или иному занятию. Вероятно улучшение финансового положения, получение вознаграждения за ранее проделанную работу, заключение выгодных сделок. Не исключены подарки от дальних родственников и деловых партнеров. Не исключены разногласия в семье, проблемы могут быть вызваны отсутствием единого мнения по вопросам, которые вы не считаете особенно важными. Реализовать стремление к новым впечатлениям поможет творческий подход к привычным делам и ситуациям.