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ТОП-30 БЛЮД ⟩ Стало известно, что жители Эстонии предпочитают ставить на рождественский стол

Limon.ee
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Рождественский стол. Снимок иллюстративный.
Рождественский стол. Снимок иллюстративный. Фото: www.pexels.com

Рождество уже не за горами, а это значит, что праздничное меню продумано уже до мелочей. Радио Элмар Elmar предложило своим слушателям составить рейтинговую таблицу рождественских блюд и выяснить, что предпочитают есть на праздники жители Эстонии сегодня. Об этом пишет Elu24. Читайте результаты рейтинга ниже!

В начале декабря слушателям радио Elmar было предложено выбрать 3 любимых рождественских блюда. В голосовании приняли участие 227 человек, и вот 30 лучших рождественских блюд выбраны. 

  1. Квашеная капуста
  2. Жаркое из свинины
  3. Кровяная колбаса
  4. Печеный картофель/вареный пюре/картофельное пюре
  5. Холодец
  6. Филе индейки/утки/гуся
  7. Картофельный салат
  8. Мандарины
  9. Пипаркоок
  10. Маринованная тыква
  11. Винегрет
  12. Рождественский кекс
  13. Маринованные грибы
  14. Брусничное варенье
  15. Куриное жаркое
  16. Соленое филе рыбы (лосось, форель, сиг)
  17. Рулеты из ветчины
  18. Кровяной колобок
  19. Соленая селедка
  20. Сырная тарелка
  21. Пироги с мясом
  22. Запеченное яблоко с корицей
  23. Бутерброды с килькой
  24. Кисель/компот
  25. Торт (сладкий)
  26. Соленый огурец/маринованный огурец
  27. Блюдо из печени
  28. Пудинг
  29. Рисовая каша
  30. Блюдо из брюквы 

Программу, пробуждающую аппетит, можно послушать ЗДЕСЬ!

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