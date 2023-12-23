ТОП-30 БЛЮД ⟩ Стало известно, что жители Эстонии предпочитают ставить на рождественский стол

Рождество уже не за горами, а это значит, что праздничное меню продумано уже до мелочей. Радио Элмар Elmar предложило своим слушателям составить рейтинговую таблицу рождественских блюд и выяснить, что предпочитают есть на праздники жители Эстонии сегодня. Об этом пишет Elu24. Читайте результаты рейтинга ниже!
В начале декабря слушателям радио Elmar было предложено выбрать 3 любимых рождественских блюда. В голосовании приняли участие 227 человек, и вот 30 лучших рождественских блюд выбраны.
- Квашеная капуста
- Жаркое из свинины
- Кровяная колбаса
- Печеный картофель/вареный пюре/картофельное пюре
- Холодец
- Филе индейки/утки/гуся
- Картофельный салат
- Мандарины
- Пипаркоок
- Маринованная тыква
- Винегрет
- Рождественский кекс
- Маринованные грибы
- Брусничное варенье
- Куриное жаркое
- Соленое филе рыбы (лосось, форель, сиг)
- Рулеты из ветчины
- Кровяной колобок
- Соленая селедка
- Сырная тарелка
- Пироги с мясом
- Запеченное яблоко с корицей
- Бутерброды с килькой
- Кисель/компот
- Торт (сладкий)
- Соленый огурец/маринованный огурец
- Блюдо из печени
- Пудинг
- Рисовая каша
- Блюдо из брюквы
Программу, пробуждающую аппетит, можно послушать ЗДЕСЬ!