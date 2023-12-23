ТОП-30 БЛЮД ⟩ Стало известно, что жители Эстонии предпочитают ставить на рождественский стол

Рождество уже не за горами, а это значит, что праздничное меню продумано уже до мелочей. Радио Элмар Elmar предложило своим слушателям составить рейтинговую таблицу рождественских блюд и выяснить, что предпочитают есть на праздники жители Эстонии сегодня. Об этом пишет Elu24. Читайте результаты рейтинга ниже!