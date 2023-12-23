Эксперт рассказал о главном провале принца Гарри и Меган Маркл в этом году

Подвести итоги года решили и журналисты Daily Mail: они поинтересовались у эксперта, чем больше всего «отличились» Сассексы. Выводы неутешительные: из-за бесконечных драм и обвинений со скандальной парочкой уже просто боятся связываться.

«Они находятся на опасной территории. Возможно, они изолировали себя сами, потому что никому не доверяют, но я думаю, их проблемы в основном связаны с тем, что люди не хотят ассоциироваться с ними, не хотят, чтобы их бренды были запятнаны», - говорит эксперт по пиару и поп-культуре Ник Эде, некогда работавший с Меган.

Более того, он уверен: младший сын Карла III и его жена потеряли главный капитал, который только может быть у знаменитостей, - доверие окружающих. «Никто не знает, кто они такие. В чем их суть? Критиковать королевскую семью или все-таки заниматься благотворительностью? Потому что одно сильно отвлекает от другого».

«Они не доказали, что действительно чего-то стоят. Не выиграли "Оскар" или "Эмми", не написали сценарий. Они не сделали ничего, что оправдывало бы тот уровень славы, на который они расчитывают. В этом и заключается их главная проблема», - подвел итог эксперт.

И результаты всего вышеперечисленного уже налицо: пожертвования в благотворительный фонд Сассексов Archewell Foundation уменьшились почти на 11 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. Согласно документам, поданным на прошлой неделе в налоговые органы США, организация зафиксировала дефицит в размере 674 485 долларов. Два миллиона, полученные от двух анонимных доноров, даже не покрыли расходы в размере 2,67 миллионов, которые были потрачены на пиар-кампанию фонда.