Эксперт рассказал о главном провале принца Гарри и Меган Маркл в этом году

В последнее время неудачи преследуют принца Гарри и Меган Маркл буквально на каждом шагу. Только из последних: пользователи Сети безжалостно высмеяли их праздничную открытку и курортные снимки, а Меган разочаровала 4-летнего сына своим подарком. Были в этом году и более серьезные проблемы, например, слухи о расставании и отмена 20-миллионной сделки со Spotify. В итоге американское издание The Hollywood Reporter даже включило пару в список «самых больших неудачников 2023 года», назвав их документальный фильм от Netflix и автобиографию Гарри плаксивыми, а подкаст Меган - инертным.
Подвести итоги года решили и журналисты Daily Mail: они поинтересовались у эксперта, чем больше всего «отличились» Сассексы. Выводы неутешительные: из-за бесконечных драм и обвинений со скандальной парочкой уже просто боятся связываться.
«Они находятся на опасной территории. Возможно, они изолировали себя сами, потому что никому не доверяют, но я думаю, их проблемы в основном связаны с тем, что люди не хотят ассоциироваться с ними, не хотят, чтобы их бренды были запятнаны», - говорит эксперт по пиару и поп-культуре Ник Эде, некогда работавший с Меган.
Более того, он уверен: младший сын Карла III и его жена потеряли главный капитал, который только может быть у знаменитостей, - доверие окружающих. «Никто не знает, кто они такие. В чем их суть? Критиковать королевскую семью или все-таки заниматься благотворительностью? Потому что одно сильно отвлекает от другого».
«Они не доказали, что действительно чего-то стоят. Не выиграли "Оскар" или "Эмми", не написали сценарий. Они не сделали ничего, что оправдывало бы тот уровень славы, на который они расчитывают. В этом и заключается их главная проблема», - подвел итог эксперт.
И результаты всего вышеперечисленного уже налицо: пожертвования в благотворительный фонд Сассексов Archewell Foundation уменьшились почти на 11 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. Согласно документам, поданным на прошлой неделе в налоговые органы США, организация зафиксировала дефицит в размере 674 485 долларов. Два миллиона, полученные от двух анонимных доноров, даже не покрыли расходы в размере 2,67 миллионов, которые были потрачены на пиар-кампанию фонда.