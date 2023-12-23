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СМОТРИТЕ ⟩ В небе над Европой заметили необычное явление

Limon.ee
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Радужные облака в Италии 22 декабря 2023 года.
Радужные облака в Италии 22 декабря 2023 года. Фото: MASSIMO PINCA/REUTERS

В последние дни над Европой фиксируют появление необычных и очень красивых радужных облаков, сообщает УНИАН. Смотрите видео!

В частности, в пятницу днем, 22 декабря, жители многих городов на севере Италии могли полюбоваться захватывающим оптическим эффектом. Это прекрасное явление заметили в разных местах Турина и Вербано.

Также эти редкие облака в течение последней недели наблюдались по всей Великобритании. Необычные разноцветные облака заметили также в Норвегии.

Радужные облака - что о них известно

Радужные облака - это явление, которое происходит по механизму, аналогичному образованию радуги. Свет Солнца, приходящий на Землю, разбивается на цвета благодаря каплям воды (или кристаллам льда), присутствующим в облаках. Эти частички воды работают как призма. Таким образом появляется переливчатость в виде цветных участков на довольно высоких облаках.

Цвета зависят главным образом от размера капель воды. Самые красивые и красочные переливающиеся облака возникают, когда капли воды очень маленькие. Обычно такие облака возникают в горных районах.

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