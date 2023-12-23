ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что происходило в квартале Ротерманни: боевые снаряжения викингов и их рождественские обряды

«Зимнее солнцестояние было важным событием и в древней Скандинавии. В рождественских традициях викингов есть много такого, что вполне можно перенести и в наши дни. Например, на центральной площади Ротерманни можно было попробовать свои силы в изготовлении старинных украшений, а также мы учили желающих плести фенечки так, как это делали викинги», - рассказывает представитель мероприятия Адель Сисаск.

Кроме того, посетители могли ознакомиться с боевым снаряжением викингов и даже примерить его на себя. Поскольку это все-таки рождественская ярмарка, здесь также продавали различные сувениры с символикой викингов, которые идеально подходят в качестве подарков на предстоящие праздники.

Квартал Ротерманни и рождественская ярмарка Coca-Cola открыты каждый день с 11 утра до 10 вечера до 6 января (1 января 2024 года ярмарка не работает).