ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Звонок от школьной медсестры заставил Брэдли Купера срочно покинуть пресс-конференцию

Это произошло примерно через 20 минут после начала общения Брэдли Купера, сыгравшего в картине композитора и дирижера Леонарда Бернштейна и ставшего ее режиссером, с журналистами. Он взглянул на свой телефон и попросил у присутствующих разрешения выйти, чтобы перезвонить медсестре, которая только что звонила ему.

Когда он вернулся в зал, то объяснил:

«Мне нужно пойти в школу, чтобы сделать что-то с Леей, которой нужно… Мне нужно сделать что-то, что они не разрешают… Мне нужно это сделать, это примерно 10 минут ходьбы».

Что именно случилось с девочкой, Купер никак не прокомментировал.

Совсем недавно Леа дебютировала на красной дорожке вместе со своим знаменитым отцом. Лея - дочь супермодели Ирины Шейк, была неотразима в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом в сочетании с блестящими золотыми балетками. Она откинула назад свои светлые волосы, зачесала челку набок и даже сделала красный маникюр для своего особенного вечера. Образ Леи дополняла квадратная красная сумочка.

Брэдли Купер с дочерью. Фото: Jordan Strauss/AP

Леа не просто сопровождала отца на премьеру его картины. Она тоже сыграла в ленте.