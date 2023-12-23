«Поеду в гости к своему ребенку, где буду есть все самое лучшее и вкусное», - поделилась в радиопередаче всеми любимая певица Анна Вески. В интервью на радио она поделилась тем, как планирует провести предстоящие праздники. «Как и у всех, ничего особенного...». Об этом пишет Elu24.
Для подписчиков
Анне Вески призналась, где и как будет встречать Рождество: «Буду есть все самое лучшее и вкусное»
«Мое Рождество пройдет в кругу семьи», - рассказывает певица Анне Вески в утренней программе Star FM. Она добавляет, что собирается навестить своего ребенка и поесть хорошей, вкусной еды. «Все как у всех, ничего особенного».