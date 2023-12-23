Анне Вески призналась, где и как будет встречать Рождество: «Буду есть все самое лучшее и вкусное»

«Мое Рождество пройдет в кругу семьи», - рассказывает певица Анне Вески в утренней программе Star FM . Она добавляет, что собирается навестить своего ребенка и поесть хорошей, вкусной еды. «Все как у всех, ничего особенного».

Легендарная эстонская певица призналась, что в этот раз готовить она сама не будет, хотя Анне Вески прекрасно печет, а полакомится в гостях у дочери. «Именно так! Иногда по воскресеньям они ходят ко мне в сауну, и тогда я накрываю на стол. Но туда я приду, как бабочка, наслаждаться».