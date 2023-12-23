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Анне Вески призналась, где и как будет встречать Рождество: «Буду есть все самое лучшее и вкусное»

Limon.ee
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Анне Вески.
Анне Вески. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

«Поеду в гости к своему ребенку, где буду есть все самое лучшее и вкусное», - поделилась в радиопередаче всеми любимая певица Анна Вески. В интервью на радио она поделилась тем, как планирует провести предстоящие праздники. «Как и у всех, ничего особенного...». Об этом пишет Elu24.

«Мое Рождество пройдет в кругу семьи», - рассказывает певица Анне Вески в утренней программе Star FM. Она добавляет, что собирается навестить своего ребенка и поесть хорошей, вкусной еды. «Все как у всех, ничего особенного».

Легендарная эстонская певица призналась, что в этот раз готовить она сама не будет, хотя Анне Вески прекрасно печет, а полакомится в гостях у дочери. «Именно так! Иногда по воскресеньям они ходят ко мне в сауну, и тогда я накрываю на стол. Но туда я приду, как бабочка, наслаждаться».

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