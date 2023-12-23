СМОТРИТЕ ⟩ В Литве установили елку из устричных раковин – громкая заявка на книгу рекордов Гиннесса

Идея создания инсталляции принадлежит супруге владельца бара Gentle Shrimp Александра Самойленко, пишет MixNews.

«Придумала моя жена, а я осуществил», – сказал Александр.

Над создание елки работали три недели, всего на нее ушло больше 3000 раковин.

«Какое-то количество у нас было, а потом ждали, когда люди закажут, съедят, и собирали раковины, делали дырочки, вешали на елку», – рассказал Самойленко.

Владелец бара в настоящее время ведет переговоры с представителями Factum о возможности включения елки в литовскую книгу рекордов Гиннесса, есть также идеи внести ее и в мировую книгу рекордов Гиннесса. Трехметровую елку можно увидеть в Вильнюсе, на ул. Барборос Радвилайтес.