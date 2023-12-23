Дед Мороз на ретро-мотоцикле дарит чудо жителям Эстонии: «Жена удивилась, когда узнала, сколько я трачу на конфеты!»

Борода у Юрия не белая, а, скорее, седая. Такая байкеру Морозу куда больше к лицу. Длинную шубу он тоже не носит, на нем курточка Санта-Клауса.

«Нет-нет, я не Санта, я просто веселый парень, который дарит детям подарки, - скромно отмечает Юрий из Тарту. – Носил бы шубу, но это небезопасно, она же во время езды на колесо может намотаться».

Началось все шутки ради двенадцать лет назад. Юрий тогда еще жил в городе Валга, и ему захотелось сделать пару ярких кадров в костюме Деда Мороза на мотоцикле. «Тогда зимы в Эстонии были менее снежные, я взял у знакомого костюм Деда Мороза, сел на свой мотоцикл и поехал к елочке сделать отжиг резины, с дымом для эффектной фотографии», - вспоминает Юрий.

Разумеется, такая горячая фотосессия не осталась без внимания местных жителей. «Прохожие махали, радовались. Тогда я и понял, что это замечательная возможность создать себе и другим праздничное настроение», – говорит Юрий. Он вспоминает, что в 2017 году в Эстонию пришла уже по-настоящему снежная зима. «И я поехал просто по снегу, по улицам, в костюме Деда Мороза. Ездил, раздавал детям конфеты, они были в восторге», - вспоминает байкер Мороз.

Отреставрированный мотоцикл – гордость Юрия. Фото: Из личного архива Деда Мороза