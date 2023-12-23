«Я парень экстремальный!» - смеясь, рассказывает о себе 38-летний Юрий из Тарту. Во время новогодних праздников он переодевается в Деда Мороза и ездит по улицам, заставляя детей поверить в чудо. Смотрите ВИДЕО!
Дед Мороз на ретро-мотоцикле дарит чудо жителям Эстонии: «Жена удивилась, когда узнала, сколько я трачу на конфеты!»
Борода у Юрия не белая, а, скорее, седая. Такая байкеру Морозу куда больше к лицу. Длинную шубу он тоже не носит, на нем курточка Санта-Клауса.
«Нет-нет, я не Санта, я просто веселый парень, который дарит детям подарки, - скромно отмечает Юрий из Тарту. – Носил бы шубу, но это небезопасно, она же во время езды на колесо может намотаться».
Началось все шутки ради двенадцать лет назад. Юрий тогда еще жил в городе Валга, и ему захотелось сделать пару ярких кадров в костюме Деда Мороза на мотоцикле. «Тогда зимы в Эстонии были менее снежные, я взял у знакомого костюм Деда Мороза, сел на свой мотоцикл и поехал к елочке сделать отжиг резины, с дымом для эффектной фотографии», - вспоминает Юрий.
Разумеется, такая горячая фотосессия не осталась без внимания местных жителей. «Прохожие махали, радовались. Тогда я и понял, что это замечательная возможность создать себе и другим праздничное настроение», – говорит Юрий. Он вспоминает, что в 2017 году в Эстонию пришла уже по-настоящему снежная зима. «И я поехал просто по снегу, по улицам, в костюме Деда Мороза. Ездил, раздавал детям конфеты, они были в восторге», - вспоминает байкер Мороз.
Теперь Юрий живет в Тарту, но каждый год в праздники выезжает исполнять свою важную миссию – дарить людям праздник. Часто ездит с другом, в прошлом году взял с собой жену, благо, мотоцикл у Юрия с коляской. Она сначала была не против альтруизма своего суженого, но когда узнала, сколько стоят конфеты, которые он во время праздников раздает детям на улице, сильно удивилась. «В прошлом году она со мной поехала и почувствовала эти эмоции – радость окружающих, и тоже пришла в восторг. Сказала, что в этом году тоже поедет, и неважно, сколько стоят эти конфеты», - с улыбкой рассказывает тартуский Дед Мороз.
У самого Юрия двое детей – сыну 16, а дочери – 11 лет. Они уже большие и вряд ли верят в Деда Мороза, но, безусловно, восхищаются добротой своего отца. «Когда я начал ездить, сын уже все понимал, а дочери я объяснял, что Деда Мороза на всех не хватает. Я, конечно, не Дед Мороз, но я ему помогаю», – рассказывает Юрий, как в свое время объяснял детям, зачем переодевается в сказочного персонажа.
Юрий вырос в династии мотоциклистов: дед и отец всю жизнь занимались мотокроссом. Мальчик с раннего детства и представить не мог, что будет ездить на машине, грезил только мотоциклами. Когда пришло время, сдал на права, а вместе с ними получил от отца мотоцикл в наследство. «Начал его реставрировать, когда мне был 21 год, а сейчас мне 38! Все эти годы я им занимался, потихонечку доводил до его первоначального вида. Мотоцикл этот купил мой дедушка в Киеве в 1960 году. Мотоцикл 1958 года, он кормил нашу семью в самые сложные времена. С детства помню, как на нем мы все лето ездили за грибами и за ягодами. Много с ним связано ярких воспоминаний».
Сейчас ретро-мотоцикл с коляской – гордость Юрия, выглядит он, будто его только пригнали с салона. Еще бы, ведь в него вложено много сил, денег и времени. Именно на нем в свое время Юрий сыграл свадьбу. Как в красивом фильме ехали с колонной мотоциклов по Южной Эстонии в закат.
В Тарту Дед Мороз на ретро-мотоцикле уже местная знаменитость. Народ оживляется, когда он появляется на улицах: прохожие радостно машут мотоциклисту, его снимают на видео, просят прокатиться. Юрий соглашается, что зимой ездить на мотоцикле опасно, тем более, что зимних колес на такую старую модель просто нет. - Но я парень экстремальный, тем более с большим опытом. Когда ты знаешь, что дети тебя ждут, а на улице гололед, не могу подвести и аккуратненько еду». Правда, байкер Мороз отмечает, что в такую погоду отказывается прокатить кого-то из ребятишек, страшно брать на себя такую ответственность.
«В прошлом году разместил у себя на Facebook объявление, что могу приехать и поздравить вашего ребенка. Одна девушка поделилась в группе «Мамы Тарту», и меня буквально разрывали на части», - рассказывает Юрий. Обидно стало, когда родители, которые забронировали своему ребенку чудо в праздничный день, в последний момент просто не вышли на связь. Поэтому в этом году Юрий решил брать небольшую сумму за такое поздравление.
«Деньги скорее уходят на бензин и конфеты, просто это, как показала практика, дисциплинирует людей», – объясняет тартуский Дед Мороз.
Обычно байкер Мороз договаривается с родителями, что это будет случайная встреча на улице. И вот посреди бела дня, к ребенку подъезжает настоящее волшебство. Дед Мороз глушит мотор и обращается к изумленному маленькому человеку: а почему ты здесь? Я тебя дома ищу, а ты, оказывается, гуляешь!» Бывает, что от неожиданности дети даже начинают плакать. Но это не испуг, по их щекам льются слезы радости. «Так недавно мальчишка 11 лет растрогался, я даже смутился», – рассказывает Юрий.
Запал в душу тартускому Деду Морозу и еще один курьезный случай. Зимой он на двухколесном мотоцикле занимается эндуро на старом полигоне под Тарту. «В прошлом году я там ездил в костюме, а мама с мальчиком катались на лыжах. У меня не было с собой конфет, но я подъехал к ним и поговорил. Они оба так и остались стоять с открытыми ртами», – вспоминает Юрий.
Для чего же Юрий уже много лет ездит в костюме Деда Мороза по городу и раздает конфеты? У него на это есть простой и искренний ответ: «Ради эмоций - своих и окружающих!
Я искренне считаю, что никто не сделает этот мир добрее, кроме нас самих. Если у нас есть возможность маленькому человечку подарить чудо, надо это делать».