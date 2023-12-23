Кристина Орбакайте раскрыла, какие наставления о еде получила от Аллы Пугачевой: «Я всегда следовала ее советам, и никогда не жалела»

Орбакайте поведала, что по сей день следует в еде советам своей мам Аллы Пугачевой. Оказалось, что Примадонна наказывала дочери отказываться от соленой еды и рекомендовала придерживаться достаточного водного баланса и не только.

«Мне давным-давно подсказала моя дорогая матушка Алла Борисовна Пугачева. Я всегда следовала всем ее советам в карьере и в жизни, и никогда не жалела. Про питание мамочка наказывала следующее. Первое: стараться есть как можно больше зелени и овощей, - перечислила артистка. - Второй мамин совет: не забывать пить минимум два литра чистой воды в сутки. И третий: из напитков отдавать предпочтение зеленому или травяному чаю».

Орбакайте, кстати, на данное мероприятие пришла в сопровождении с сыном Дени Байсаровым. Он до недавнего времени вообще не появлялся на публике, люди даже не знали, в какой именно стране он находится. Алла Пугачева сейчас живет на Кипре, Орбакайте – в США, внук Никита Пресняков – где-то между США и Казахстаном.