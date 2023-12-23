Жительница Вильянди хотела накрыть рождественский стол для кого-то из нуждающихся, но обнаружила нечто шокирующее

Яника Кангус из Вильянди написала в социальных сетях, что хотела бы помочь накрыть на стол тому, кому нечего на него в эти праздники поставить. В почтовый ящик женщины пришло более полусотни просьб. Но когда Яника начала изучать биографии этих людей, она с разочарованием обнаружила, что большинство из них на самом деле не нуждаются в помощи. Она даже зашла в дом одной семьи. «Я была просто шокирована. Нуждающиеся были завалены бутылками, комната была похожа на алкогольный склад», - говорит она.