Яника Кангус из Вильянди написала в социальных сетях, что хотела бы помочь накрыть на стол тому, кому нечего на него в эти праздники поставить. В почтовый ящик женщины пришло более полусотни просьб. Но когда Яника начала изучать биографии этих людей, она с разочарованием обнаружила, что большинство из них на самом деле не нуждаются в помощи. Она даже зашла в дом одной семьи. «Я была просто шокирована. Нуждающиеся были завалены бутылками, комната была похожа на алкогольный склад», - говорит она.
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Жительница Вильянди хотела накрыть рождественский стол для кого-то из нуждающихся, но обнаружила нечто шокирующее
В четверг Яника Кангус из Вильянди сделала пост в группе Facebook «Märgatud Viljandis», где предложила свою помощь нуждающимся. «Я бы хотела поднять настроение тем, у кого праздничная тарелка пуста. Напишите мне, мы вместе поедем в магазин и посмотрим, что можно найти для вас. Праздничный сезон - это еще и сезон чудес», - написала добросердечная женщина. Она была удивлена, когда получила более 50 просьб о помощи в свой почтовый ящик.