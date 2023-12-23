«Устраивают вот это всё». «Голая» вечеринка Насти Ивлеевой разозлила z-блогеров и обернулась арестом одного из участников

Еще одну жалобу отправила экс-шпионка, а ныне депутат Госдумы Мария Бутина. Она адресована МВД, Министерству культуры и Роскомнадзору. В документе говорится, что депутат сделала это из-за «граждан, выразивших обеспокоенность мероприятием». Бутина попросила проверить вечеринку на предмет пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и нарушения указа Владимира Путина об укреплении духовных ценностей.

Как отреагировали участники вечеринки

Организатор вечеринки Настя Ивлеева отреагировала на критику, разместив в своем телеграм-канале аудиосообщение (сейчас оно удалено). Это произошло еще до того, как стало известно о массовых жалобах активистов.

«Мы смотрим на Запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей и говорим: „Блин, они такие красивые, они такие классные“. А выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: „*** [Блин], как так можно, эстрада опустилась“», — заявила она.

«Я не хочу, чтобы в этой стране, вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все будут друг друга любить и принимать и считать красивыми. <…> Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда. Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи», — добавила она.