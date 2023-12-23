ГОРОСКОП НА 23 ДЕКАБРЯ ⟩ Планы Овнов будут нарушены, а для влюбленных Стрельцов день будет удачным и приятным

Близнецы

Проявления безответственности и легкомыслия недопустимы; сегодня вы должны быть особенно серьезны, если не хотите осложнить себе жизнь и самостоятельно положить начало отнюдь не белой полосе. Чрезвычайно важно как с профессиональной, так и с личной точки зрения, сохранить безупречную репутацию и авторитет в глазах окружающих. Избегайте чрезмерных расходов, связанных с развлечениями или удовлетворением мимолетных капризов – деньгам найдется лучшее применение. Очень осторожными должны быть те, кто собирается провести день в разъездах или планирует встречи с малознакомыми людьми. Защищайте свои интересы, но не нарушайте общепринятых правил поведения: пренебрежение формальностями может положить начало конфликту.

Рак

Беспокойный день. На смену решенным проблемам и достигнутым целям приходят новые, и у вас просто нет времени передохнуть, оценить свои достижения, проанализировать ошибки. Очень трудно проявить гибкость, даже если ситуация требует этого, отказаться от своих заблуждений, изменить привычной образ действий. К счастью, у вас есть хорошие советчики и надежные помощники; прислушивайтесь к ним, и вы узнаете, как обойти ловушки, расставленные на вашем пути. Не лучшим образом складываются отношения с любимым человеком; время, проведенное вместе, вряд ли оставит приятное впечатление. Не гонитесь за острыми ощущениями, будьте осторожны и благоразумны – это самый надежный способ избежать неприятностей.

Лев