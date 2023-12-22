БИЛЕТ ЗА 1500 ЕВРО? Юлия Ауг сыграет в Таллинне в нашумевшем спектакле про Пугачеву, но не каждый сможет себе это позволить

На сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет Примадонну актриса Юлия Ауг. Российская актриса, уехавшая от войны и в последнее время проживающая в Таллинне.

Героиня Ауг в «Айсберге» - сумасшедшая, вообразившая себя Пугачевой. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице. Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к Пугачевой. «Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее… Ты могла остановить войну... Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!» - так будет звучать роль Ауг.

Мы решили выяснить, чем обусловленны такие цены на билеты, и оказалось, что 1500 евро придется заплатить за ложу на четверых. Однако, даже учитывая этот факт, билет на спектакль все равно ударит по кошельку.