В марте 2024 года, на сцене Русского драматического театра Эстонии будет показан спектакль «Айсберг», в котором сыграет Юлия Ауг. Особый интерес вызывают цены на билеты, которые варьируются в промежутке от 46.50 до 1501.50 евро.
БИЛЕТ ЗА 1500 ЕВРО? Юлия Ауг сыграет в Таллинне в нашумевшем спектакле про Пугачеву, но не каждый сможет себе это позволить
На сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет Примадонну актриса Юлия Ауг. Российская актриса, уехавшая от войны и в последнее время проживающая в Таллинне.
Героиня Ауг в «Айсберге» - сумасшедшая, вообразившая себя Пугачевой. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице. Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к Пугачевой. «Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее… Ты могла остановить войну... Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!» - так будет звучать роль Ауг.
Мы решили выяснить, чем обусловленны такие цены на билеты, и оказалось, что 1500 евро придется заплатить за ложу на четверых. Однако, даже учитывая этот факт, билет на спектакль все равно ударит по кошельку.