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ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Шеф-повар ресторана Peppersack предлагает взглянуть на привычное блюдо с неожиданной стороны

Ефим Щукин Константин Седнев
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Фото: Konstantin Sednev

Шеф-повар ресторана Peppersack Альберт Корчагин покажет и расскажет нашим читателям, как приготовить к праздничному столу главное блюдо - тефтели из кролика в сливочно-грибном соусе. Смотрите ВИДЕО!

Наше главное блюдо – тефтели из кролика, которые подаются со сливочно-грибным соусом. В качестве гарнира будем использовать картофельное пюре. А перед подачей украсим карамелизованной морковью и бланшированными броколи.

Для приготовления тефтелей понадобится филе кролика. Пропускаем его через мясорубку, в полученый фарш добавляем мелко нарезанные и обжаренные морковь и лук, соль, перец и тимьян, а также немного сливок. Тщательно перемешиваем и формируем тефтели и обжариваем.

Для соуса понадобятся белые грибы и шампиньоны, в соотношении один к одному. Также для соуса понадобятся сливки, лук, немного сливочного масла, сухой грибной бульон, если нет сухого бульона, то можно обойтись солью и черным перцем.

Лук нужно нарезать и обжарить, к обжаренному луку добавляем нарезаные грибы и доводим вместе с луком, добавляем сливки со специями. В процессе готовки часть сливок выпарится, так что при необходимости можно будет добавить еще немного. Когда соус загустеет, добавляем в него готовые тефтели и подогреваем.

В качестве гарнира можно использовать картофельное пюре, рецепт пюре у каждого свой. Здесь можете дать волю своему воображению или использовать старый, проверенный рецепт.

Для украшения перед подачей будем использовать морковь и броколи. Морковь нарезаем пластинками толщиной примерно в пять миллиметров. Бланшируем морковь и броколи в подсоленной воде.

Кусочки моркови карамелизуем на сковородке, используя небольшое количество меда и сливочного масла.

Выкладываем на тарелку пюре, формируем небольшое углубление в центре, добавляем туда соус и тефтели. Украшаем все сушеным луком.

Ресторан Peppersack. Тефтели из кролика от шеф-повара Альберта Корчагина.
Ресторан Peppersack. Тефтели из кролика от шеф-повара Альберта Корчагина. Фото: Konstantin Sednev

Тефтели:

  • Филе кролика
  • Морковь
  • Репчатый лук
  • Тимьян
  • Соль
  • Перец
  • Сливки

Соус:

  • Cливки
  • Сливочное масло
  • Репчатый лук
  • Белые грибы
  • Шампиньоны
  • Соль
  • Перец
  • Грибной бульон (опционально)

​Для сервировки:

  • Морковь
  • Броколи
  • Сливочное масло
  • Мёд
  • Сушеный лук

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