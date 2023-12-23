Шеф-повар ресторана Peppersack Альберт Корчагин покажет и расскажет нашим читателям, как приготовить к праздничному столу главное блюдо - тефтели из кролика в сливочно-грибном соусе. Смотрите ВИДЕО!
ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Шеф-повар ресторана Peppersack предлагает взглянуть на привычное блюдо с неожиданной стороны
Наше главное блюдо – тефтели из кролика, которые подаются со сливочно-грибным соусом. В качестве гарнира будем использовать картофельное пюре. А перед подачей украсим карамелизованной морковью и бланшированными броколи.
Для приготовления тефтелей понадобится филе кролика. Пропускаем его через мясорубку, в полученый фарш добавляем мелко нарезанные и обжаренные морковь и лук, соль, перец и тимьян, а также немного сливок. Тщательно перемешиваем и формируем тефтели и обжариваем.
Для соуса понадобятся белые грибы и шампиньоны, в соотношении один к одному. Также для соуса понадобятся сливки, лук, немного сливочного масла, сухой грибной бульон, если нет сухого бульона, то можно обойтись солью и черным перцем.
Лук нужно нарезать и обжарить, к обжаренному луку добавляем нарезаные грибы и доводим вместе с луком, добавляем сливки со специями. В процессе готовки часть сливок выпарится, так что при необходимости можно будет добавить еще немного. Когда соус загустеет, добавляем в него готовые тефтели и подогреваем.
В качестве гарнира можно использовать картофельное пюре, рецепт пюре у каждого свой. Здесь можете дать волю своему воображению или использовать старый, проверенный рецепт.
Для украшения перед подачей будем использовать морковь и броколи. Морковь нарезаем пластинками толщиной примерно в пять миллиметров. Бланшируем морковь и броколи в подсоленной воде.
Кусочки моркови карамелизуем на сковородке, используя небольшое количество меда и сливочного масла.
Выкладываем на тарелку пюре, формируем небольшое углубление в центре, добавляем туда соус и тефтели. Украшаем все сушеным луком.
Тефтели:
- Филе кролика
- Морковь
- Репчатый лук
- Тимьян
- Соль
- Перец
- Сливки
Соус:
- Cливки
- Сливочное масло
- Репчатый лук
- Белые грибы
- Шампиньоны
- Соль
- Перец
- Грибной бульон (опционально)
Для сервировки:
- Морковь
- Броколи
- Сливочное масло
- Мёд
- Сушеный лук