ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Шеф-повар ресторана Peppersack предлагает взглянуть на привычное блюдо с неожиданной стороны

Наше главное блюдо – тефтели из кролика, которые подаются со сливочно-грибным соусом. В качестве гарнира будем использовать картофельное пюре. А перед подачей украсим карамелизованной морковью и бланшированными броколи.

Для приготовления тефтелей понадобится филе кролика. Пропускаем его через мясорубку, в полученый фарш добавляем мелко нарезанные и обжаренные морковь и лук, соль, перец и тимьян, а также немного сливок. Тщательно перемешиваем и формируем тефтели и обжариваем.

Для соуса понадобятся белые грибы и шампиньоны, в соотношении один к одному. Также для соуса понадобятся сливки, лук, немного сливочного масла, сухой грибной бульон, если нет сухого бульона, то можно обойтись солью и черным перцем.

Лук нужно нарезать и обжарить, к обжаренному луку добавляем нарезаные грибы и доводим вместе с луком, добавляем сливки со специями. В процессе готовки часть сливок выпарится, так что при необходимости можно будет добавить еще немного. Когда соус загустеет, добавляем в него готовые тефтели и подогреваем.

В качестве гарнира можно использовать картофельное пюре, рецепт пюре у каждого свой. Здесь можете дать волю своему воображению или использовать старый, проверенный рецепт.

Для украшения перед подачей будем использовать морковь и броколи. Морковь нарезаем пластинками толщиной примерно в пять миллиметров. Бланшируем морковь и броколи в подсоленной воде.

Кусочки моркови карамелизуем на сковородке, используя небольшое количество меда и сливочного масла.

Выкладываем на тарелку пюре, формируем небольшое углубление в центре, добавляем туда соус и тефтели. Украшаем все сушеным луком.

Ресторан Peppersack. Тефтели из кролика от шеф-повара Альберта Корчагина. Фото: Konstantin Sednev

Тефтели: Филе кролика

Морковь

Репчатый лук

Тимьян

Соль

Перец

Сливки Соус: Cливки

Сливочное масло

Репчатый лук

Белые грибы

Шампиньоны

Соль

Перец

Грибной бульон (опционально) ​Для сервировки: Морковь

Броколи

Сливочное масло

Мёд

Сушеный лук ​