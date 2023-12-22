ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел дерзкий и яркий конкурс Model X Vision: стандарты красоты идут лесом!

На прошлых выходных в столичном центре культуры Нымме прошел финал нового конкурса. Его необычность заключается в том, что при наборе участников не оценивали по внешним данным, а находили в каждом свою изюминку.
«Нет некрасивых людей, каждый человек уникален и достоин внимания, - говорит организатор конкурса Анна Майсурадзе, - Это новый взгляд на моделей и их параметры. Нам важен каждый, обладающий обаянием и талантом».
Было объявлено два кастинга, где участники рассказывали о себе и дефилировали перед жюри. Для многих это был шанс заявить о себе и показать свои лучшие стороны. Отбор прошли 30 человек и только 26 дошли до финала, где каждый получил свою минуту славы. Участие в проекте длилось три месяца, за которые было сделано более пяти фотосессий для каждого из участников. Работа с эмоциями, умение позировать, уроки дефиле, личные беседы и мастер классы от профессионалов. Каждая встреча проверяла участников на выносливость. Физическая подготовка в акробатическом зале с Cristall Dance, съемка бренда AB Fashion Design в песочном зале Ring Sport, а так же часы ожидания на макияж и прическу на съемках у Елены Ивановой, Юрия Никитина, Оксаны Труктановой, Максима Богданца и Алены Богдановой.
Участники смеялись и плакали вместе, работая с эмоциями на мастер классе Александра Ивашкевича. Учились подиумной походке и позированию вместе с JK Club Models, а также постоянно посещали примерки для создания новых образов. И вот долгожданный финал! Интрига, волнение, кто же станет обладателем главного титула?! Для жюри это был сложный выбор, но после небольших споров номинации были распределены.
Любимицей публики стала Кристина Маслакова, а главным победителем конкурса Model X Vision Photo Model 2023, стала невероятно работоспособная и талантливая Регина Кренцель. Смотрите яркую галерею с мероприятия!