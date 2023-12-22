ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел дерзкий и яркий конкурс Model X Vision: стандарты красоты идут лесом!

Было объявлено два кастинга, где участники рассказывали о себе и дефилировали перед жюри. Для многих это был шанс заявить о себе и показать свои лучшие стороны. Отбор прошли 30 человек и только 26 дошли до финала, где каждый получил свою минуту славы. Участие в проекте длилось три месяца, за которые было сделано более пяти фотосессий для каждого из участников. Работа с эмоциями, умение позировать, уроки дефиле, личные беседы и мастер классы от профессионалов. Каждая встреча проверяла участников на выносливость. Физическая подготовка в акробатическом зале с Cristall Dance, съемка бренда AB Fashion Design в песочном зале Ring Sport, а так же часы ожидания на макияж и прическу на съемках у Елены Ивановой, Юрия Никитина, Оксаны Труктановой, Максима Богданца и Алены Богдановой.