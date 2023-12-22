Подарки до 20 евро: несколько отличных идей к Рождеству

"Через творческую игру дети познают мир. Поэтому, когда маленькие художники со всего мира рассказали нам, какие профессиональные инструменты им нужны, в IKEA разработали линейку продуктов SOLFÅGEL. В ней объединены продукты, которые вдохновляют детей на творчество и помогают им развивать свои навыки. Эти качественные и безопасные инструменты могут стать идеальным рождественским подарком для детей всех возрастов", - говорит дизайнер интерьеров IKEA.

Идеи подарков для домашнего СПА до 20 евро

Создайте для себя набор для здоровья и красоты за 9 евро. В него может входить полотенце для волос (3,49 евро), отшелушивающая перчатка (3,49 евро) и ароматическая свеча в стеклянном стакане (1,49 евро).

за 9 евро. В него может входить полотенце для волос (3,49 евро), отшелушивающая перчатка (3,49 евро) и ароматическая свеча в стеклянном стакане (1,49 евро). Коробка с зеркальной крышкой (14,99 евро). Подходит для хранения контактных линз, украшений и косметики - имеет 2 вставки и 12 маленьких отделений для удобного и организованного хранения мелких косметических предметов.

(14,99 евро). Подходит для хранения контактных линз, украшений и косметики - имеет 2 вставки и 12 маленьких отделений для удобного и организованного хранения мелких косметических предметов. Банный халат (19,99 евро). Текстурированная ткань из хлопка и вискозы быстро впитывает влагу. Идеально подходит для расслабления в минуты отдыха.

Лучший подарок - время, проведенное вместе

В рождественском онлайн-опросе, проведенном по заказу IKEA исследовательской компанией Norstat, стало понятно, что 39% людей любят получать удивительные, неожиданные подарки. Поэтому, если времени на покупку подарка осталось уже совсем мало, организуйте какое-нибудь совместное мероприятие, которое объединит всех. Почему бы не провести счастливые моменты вместе, выпекая пряничный домик или украшая имбирно-пряничное печенье вместе со своими близкими?

Купив тесто (3,69 евро), вы сможете испечь имбирно-пряничное печенье желаемой формы. А те, кто предпочитает украшать, а не выпекать, могут выбрать готовый пряничный домик (3,99 евро), который останется только украсить глазурью и сладостями.