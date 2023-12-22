Клиентка таллиннской прачечной: мой аккаунт заблокировали, и мне там больше не рады

Эве является клиентом прачечной Iizi & Zuts в здании Таллиннского технологического университета с 2016 года. Она живет одна недалеко от Таллинна, в город она обычно приезжает на поезде. Раз в месяц она приносит в прачечную, расположенную рядом с железнодорожной станцией, мешок белья весом пять килограммов. «Я живу в деревне. У меня нет горячей воды и стиральной машины», - говорит она, объясняя, почему ей приходится пользоваться прачечной.

Однако теперь между прачечной и Эве возник спор о том, как долго можно пользоваться сушилкой. «Я заказала сушилку на 15 минут, но когда я вернулась, то обнаружила, что заплатила столько, сколько стоило бы пользование сушилкой 120 минут», - рассказывает она, добавляя, что обратилась к сотрудникам прачечной с этой проблемой. Эве говорит, что в начале октября у нее была такая же проблема, когда та же сушилка проделала тот же трюк.