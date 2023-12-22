Женщину, которая много лет была клиенткой таллиннской прачечной, ждал неприятный сюрприз, когда она обнаружила, что ее аккаунт в электронной среде заблокирован. «Странно, что клиенту запрещают пользоваться прачечной за то, что она осмелилась пожаловаться», - говорит она. «Неужели я единственная, с кем так обошлись?» спрашивает она. «Нам не удается решить проблему, когда электронные услуги неисправны», - говорит представитель прачечной.
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Клиентка таллиннской прачечной: мой аккаунт заблокировали, и мне там больше не рады
Прачечная: клиент говорит одно, а мы видим другое
Эве является клиентом прачечной Iizi & Zuts в здании Таллиннского технологического университета с 2016 года. Она живет одна недалеко от Таллинна, в город она обычно приезжает на поезде. Раз в месяц она приносит в прачечную, расположенную рядом с железнодорожной станцией, мешок белья весом пять килограммов. «Я живу в деревне. У меня нет горячей воды и стиральной машины», - говорит она, объясняя, почему ей приходится пользоваться прачечной.