Пт, 22.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Клиентка таллиннской прачечной: мой аккаунт заблокировали, и мне там больше не рады

Прачечная: клиент говорит одно, а мы видим другое
Трийн Роос
Copy
В прачечной есть машины разных размеров. Большая зеленая - сушильная машина. Фото иллюстративное.
В прачечной есть машины разных размеров. Большая зеленая - сушильная машина. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Женщину, которая много лет была клиенткой таллиннской прачечной, ждал неприятный сюрприз, когда она обнаружила, что ее аккаунт в электронной среде заблокирован. «Странно, что клиенту запрещают пользоваться прачечной за то, что она осмелилась пожаловаться», - говорит она. «Неужели я единственная, с кем так обошлись?» спрашивает она. «Нам не удается решить проблему, когда электронные услуги неисправны», - говорит представитель прачечной.

Эве является клиентом прачечной Iizi & Zuts в здании Таллиннского технологического университета с 2016 года. Она живет одна недалеко от Таллинна, в город она обычно приезжает на поезде. Раз в месяц она приносит в прачечную, расположенную рядом с железнодорожной станцией, мешок белья весом пять килограммов. «Я живу в деревне. У меня нет горячей воды и стиральной машины», - говорит она, объясняя, почему ей приходится пользоваться прачечной.

Однако теперь между прачечной и Эве возник спор о том, как долго можно пользоваться сушилкой. «Я заказала сушилку на 15 минут, но когда я вернулась, то обнаружила, что заплатила столько, сколько стоило бы пользование сушилкой 120 минут», - рассказывает она, добавляя, что обратилась к сотрудникам прачечной с этой проблемой. Эве говорит, что в начале октября у нее была такая же проблема, когда та же сушилка проделала тот же трюк.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх