LIMON LIVE ⟩ «Кто я такая, чтобы не попробовать?!» Титулованная «Принцесса Эстонии 2023» удивила выбором профессии

Буквально за минуту до эфира организатор конкурса «Принцесса Эстонии» Диана Верман короновала ведущую. «Так как я уже двадцать лет награждаю красивыми коронами не только девочек, девушек, но и женщин, я решила в этом году назначить вас принцессой Рождества и Нового года, и вручаю вам вот такую красивую корону, чтобы вы тоже вместе с нами сегодня сияли», - обратилась организатор конкурса «Принцесса Эстонии» к Светлане Карабут.

Диана Верман и Ирис Наан в студии Limon LIVE. Фото: Teele Toova

Конкурс «Принцесса Эстонии» проходит в нашей стране уже двадцать лет, в нем принимают участие девочки и девушки от 3 до 19 лет. В этом году финал конкурса проходил в национальной опере «Эстония» 10 декабря, а корона победительницы в старшей категории досталась 17-летней Ирис Наан.

Организатор конкурса "Принцесса Эстонии" успела короновать и ведущую. Фото: Teele Toova

Участие в конкурсах красоты и талантов Ирис принимает с восьми лет. Девушка рассказывает, что любой конкурс - увлекательное приключение для всей семьи. Папа помогает в музыкальном оформлении номеров и с фотографиями, мама отвечает за наряды, поддержать Ирис приезжают родственники. Впрочем, имея за плечами такой богатый опыт дефилирования по сцене, одиннадцатиклассница вовсе не собирается строить карьеру модели.

Организатор конкурса Диана Верман считает, что за двадцать лет в нашей стране отношение к конкурсам красоты и талантов сильно изменилось. Родители стали подходить к ним более ответственно, а не запихивать детей силой, чтобы потешить свои нереализованные амбиции.

Диана Верман и Ирис Наан в студии Limon LIVE. Фото: Teele Toova