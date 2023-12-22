В преддверии Рождества студия Limon LIVE празднично искрит. Еще бы, ведь гостьи пятничного выпуска пришли в стразах, праздничных платьях и коронах. Титулованная «Принцесса Эстонии 2023» рассказала, какую профессию мечтает освоить в скором будущем, организатор рассказала о закулисье конкурса, которому в этом году исполнилось 20 лет.
LIMON LIVE ⟩ «Кто я такая, чтобы не попробовать?!» Титулованная «Принцесса Эстонии 2023» удивила выбором профессии
Буквально за минуту до эфира организатор конкурса «Принцесса Эстонии» Диана Верман короновала ведущую. «Так как я уже двадцать лет награждаю красивыми коронами не только девочек, девушек, но и женщин, я решила в этом году назначить вас принцессой Рождества и Нового года, и вручаю вам вот такую красивую корону, чтобы вы тоже вместе с нами сегодня сияли», - обратилась организатор конкурса «Принцесса Эстонии» к Светлане Карабут.
Конкурс «Принцесса Эстонии» проходит в нашей стране уже двадцать лет, в нем принимают участие девочки и девушки от 3 до 19 лет. В этом году финал конкурса проходил в национальной опере «Эстония» 10 декабря, а корона победительницы в старшей категории досталась 17-летней Ирис Наан.
Участие в конкурсах красоты и талантов Ирис принимает с восьми лет. Девушка рассказывает, что любой конкурс - увлекательное приключение для всей семьи. Папа помогает в музыкальном оформлении номеров и с фотографиями, мама отвечает за наряды, поддержать Ирис приезжают родственники. Впрочем, имея за плечами такой богатый опыт дефилирования по сцене, одиннадцатиклассница вовсе не собирается строить карьеру модели.
Организатор конкурса Диана Верман считает, что за двадцать лет в нашей стране отношение к конкурсам красоты и талантов сильно изменилось. Родители стали подходить к ним более ответственно, а не запихивать детей силой, чтобы потешить свои нереализованные амбиции.
«Современные родители перед тем, как отправить ребенка на конкурс, говорят, что прежде всего должны спросить у самого ребенка, хочет ли он сам принимать в этом участие. Мне это очень нравится, – признается бессменный организатор конкурса «Принцесса Эстонии». – Как я держу удар? Я думаю, тот факт, что этот конкурс проходит уже 20 лет – это и есть показатель. Не все конкурсы держатся так долго: многие уже закрылись, открылись новые, поменялись организаторы».
Диана Верман отмечает, что она гордится каждой своей титулованной принцессой, и победительница этого года – яркое тому доказательство. Девушка не только красавица, но еще и большая умница: она рисует и поет, и при этом полна решимости пойти учиться на врача.
«В планах у меня Тартуский университет, факультет медицины, - говорит Ирис. – Я, конечно, еще думаю, идти мне учиться на врача или же зубного врача. Поскольку сейчас ввели вступительные экзамены на эстонском языке по химии и по физике, и плюс еще академический тест, поступление становится достаточно сложным, но кто я такая, чтобы не попробовать, чтобы не побороться?! Боролась я всю жизнь и буду продолжать бороться, такая у меня натура по природе», - уверенно говорит «Принцесса Эстонии 2023».
Смотрите, как поет в студии будущий врач, а также узнайте интересные моменты из закулисья конкурсов красоты в свежем ярком выпуске онлайн-шоу Limon LIVE. Заряжайтесь вместе с нами праздничным настроением! Желаем вам пушистого и уютного Рождества!