Эстонская писательница о стрельбе в Праге: мое сердце разбито, и это ужасное чувство

21 декабря в здании Карлова университета в Праге произошла стрельба, в результате которой погибли 14 и были ранены 25 человек. Частая гостья Праги, эстонская писательница Катрин Паутс не может поверить в случившееся. «Прага, тихий интеллектуальный город, который кажется таким маленьким и безопасным? Я никогда ничего там не боялась», - говорит она.
Катрин Паутс, автор книги «Моя Прага» (2020), посещает Прагу настолько часто, насколько это возможно. Чешская столица - место, близкое ее сердцу, и при любой возможности она проводит там по несколько месяцев. Когда Паутс прочитала новость о стрельбе в пражском университете, она не могла поверить своим глазам. «Прага, тихий интеллектуальный город, который кажется таким маленьким и безопасным? Я никогда ничего там не боялась. Но, как видите, от безумных никуда не деться», - рассказывает она Elu24.