Эстонская писательница о стрельбе в Праге: мое сердце разбито, и это ужасное чувство

Катрин Паутс , автор книги «Моя Прага» (2020), посещает Прагу настолько часто, насколько это возможно. Чешская столица - место, близкое ее сердцу, и при любой возможности она проводит там по несколько месяцев. Когда Паутс прочитала новость о стрельбе в пражском университете, она не могла поверить своим глазам. «Прага, тихий интеллектуальный город, который кажется таким маленьким и безопасным? Я никогда ничего там не боялась. Но, как видите, от безумных никуда не деться», - рассказывает она Elu24 .

«Площадь Яна Палаха - один из моих любимых уголков в Праге: эффектная, оживленная, с большим движением. С одной стороны - здание Карлова университета, с другой - шикарный концертный зал Rudolfinum, с третьей - вид на Влтаву и собор святого Вита. В четвертом направлении - Старый город и легендарная Староместская площадь», - говорит она, вспоминая зиму 2020 года, когда он находился в Праге в рамках литературной резиденции. «Два месяца я жил в Йозефове. Каждый день я проходил мимо Карлова университета - или срезала путь через его внутренний двор - и любила фотографировать собор Святого Вита сквозь арки здания. Такая фотография - часть того дома - на обложке моей книги "Моя Прага"».