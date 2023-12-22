Молодая женщина едва не потеряла зрение из-за ночного переедания

По ее словам, из-за большого веса у нее начались сильные боли в спине, из-за которых невозможно было наклоняться, появилась вялость, все движения и были затруднены, она плохо спала по ночам. У молодой женщины также повысилось внутричерепное давление. «Давление в моем мозгу было очень высоким, и со временем мое зрение стало размытым. Я почти ослепла. Я боялась, что могу ослепнуть в двадцать», - вспоминает она в интервью изданию The Sun момент, который заставил ее полностью изменить жизнь.