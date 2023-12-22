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Молодая женщина едва не потеряла зрение из-за ночного переедания

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Молодая женщина с ником Big Anita к 20 годам весила 152 килограмма. Затем произошло нечто, что заставило ее изменить свою жизнь, пишет Naine.

По ее словам, из-за большого веса у нее начались сильные боли в спине, из-за которых невозможно было наклоняться, появилась вялость, все движения и были затруднены, она плохо спала по ночам. У молодой женщины также повысилось внутричерепное давление. «Давление в моем мозгу было очень высоким, и со временем мое зрение стало размытым. Я почти ослепла. Я боялась, что могу ослепнуть в двадцать», - вспоминает она в интервью изданию The Sun момент, который заставил ее полностью изменить жизнь.

По словам Аниты, она начала набирать вес еще в детстве. «Я тайком ела по ночам. Когда родители ложились спать, я съедала кучу чипсов, шоколада и сладостей. Эти тайные поблажки продолжались годами», - признается она. Решив позаботиться о своем здоровье, она начала больше ходить пешком и изменила рацион.

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