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ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Шеф-повар ресторана Peppersack показал, как удивить гостей бутербродом с килькой

Ефим Щукин Константин Седнев
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Фото: Konstantin Sednev

В преддверии праздников мы встретились с шеф-поваром ресторана Peppersack Альбертом Корчагиным, который любезно согласился поделиться с нашими читателями рецептом для праздничного стола, который с легкостью можно повторить дома. Смотрите ВИДЕО!

Шеф-повар расскажет и покажет как приготовить закуску, которая непременно украсит стол и порадует гостей – большой бутерброд с традиционными для нашей страны ингредиентами.

В основе нашего бутерброда будет ржаной хлеб. Можно использовать любой черный хлеб. Если хлеб не квадратной формы, то его можно обрезать. Перед приготовлением бутербродов, следует обжарить хлеб или подрумянить в тостере.

Сверху на обжаренный хлеб выкладываем салат– фрилис или айсберг, или любой другой. Салат поможет сохранить хлеб хрустящим.

Для намазки понадобится майонез, куриные яйца и свежий укроп. Яйца натераем на терке, добавляем к ним майонез и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем.

На слой намазки выкладываем кильку пряного посола, мы использовали уже очищенную. При необходимости убираем маленькие плавники.

Для украшения используем нарезанные перепелиные яйца, красный лук, редиску и оливки. Если вдруг у вас есть сушеные цветы василька, то вы можете использовать их в качестве завершающего штриха.

Ресторан Peppersack. Шеф-повар Альберт Корчагин.
Ресторан Peppersack. Шеф-повар Альберт Корчагин. Фото: Konstantin Sednev

Количество ингредиентов зависит от желаемого количества бутербродов.

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб
  • Килька прянного посола
  • Куриные яйца
  • Майонез
  • Свежий укроп
  • Салат
  • Соль
  • Перец

Для оформления:

  • Красный лук
  • Маслины
  • Перепелиные яйца
  • Зеленый лук
  • Свежий укроп
  • Сушеные васильки (опционально)
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