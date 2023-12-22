ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Шеф-повар ресторана Peppersack показал, как удивить гостей бутербродом с килькой

В преддверии праздников мы встретились с шеф-поваром ресторана Peppersack Альбертом Корчагиным, который любезно согласился поделиться с нашими читателями рецептом для праздничного стола, который с легкостью можно повторить дома. Смотрите ВИДЕО!
Шеф-повар расскажет и покажет как приготовить закуску, которая непременно украсит стол и порадует гостей – большой бутерброд с традиционными для нашей страны ингредиентами.
В основе нашего бутерброда будет ржаной хлеб. Можно использовать любой черный хлеб. Если хлеб не квадратной формы, то его можно обрезать. Перед приготовлением бутербродов, следует обжарить хлеб или подрумянить в тостере.
Сверху на обжаренный хлеб выкладываем салат– фрилис или айсберг, или любой другой. Салат поможет сохранить хлеб хрустящим.
Для намазки понадобится майонез, куриные яйца и свежий укроп. Яйца натераем на терке, добавляем к ним майонез и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем.
На слой намазки выкладываем кильку пряного посола, мы использовали уже очищенную. При необходимости убираем маленькие плавники.
Для украшения используем нарезанные перепелиные яйца, красный лук, редиску и оливки. Если вдруг у вас есть сушеные цветы василька, то вы можете использовать их в качестве завершающего штриха.
Количество ингредиентов зависит от желаемого количества бутербродов.
Ингредиенты:
- Ржаной хлеб
- Килька прянного посола
- Куриные яйца
- Майонез
- Свежий укроп
- Салат
- Соль
- Перец
Для оформления:
- Красный лук
- Маслины
- Перепелиные яйца
- Зеленый лук
- Свежий укроп
- Сушеные васильки (опционально)