У 19-летней девушки начались серьезные проблемы со здоровьем, когда она купила многоразовую бутылку для воды, пишет Naine.
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Девушка неоднократно попадала в больницу: всему виной – многоразовая бутылка для воды
19-летняя Кей рассказала газете New York Post, что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как она стала пить воду из многоразовой пластиковой бутылки. По словам девушки, сначала она простудилась. Ее состояние быстро стало настолько плохим, что пришлось вызывать скорую помощь. Врач диагностировал у Кей бронхит и назначил лечение, которое, в свою очередь, привело к крапивнице.