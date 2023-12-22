Девушка неоднократно попадала в больницу: всему виной – многоразовая бутылка для воды

19-летняя Кей рассказала газете New York Post , что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как она стала пить воду из многоразовой пластиковой бутылки. По словам девушки, сначала она простудилась. Ее состояние быстро стало настолько плохим, что пришлось вызывать скорую помощь. Врач диагностировал у Кей бронхит и назначил лечение, которое, в свою очередь, привело к крапивнице.

Девушка почувствовала себя лучше через три недели, но вскоре после этого у нее развился гайморит. Кей снова попала в больницу, где ей прописали курс антибиотиков. После курса лечения она избавилась от воспаления, но через полторы недели снова заболела. На этот раз она попала в больницу с болью в горле. Опустошенной Кей пришлось снова ложиться в больницу и лечить свой организм антибиотиками. Она уже теряла надежду, не понимая, почему ее здоровье так плохо.