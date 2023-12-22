Вина Дизеля обвинили в изнасиловании: актер категорически отвергает обвинения

На актера подала в суд его бывшая помощница.

Она утверждает, что Дизель изнасиловал ее осенью 2010 года в Лос-Анджелесе, передает телеканал CNN.

По утверждению Йонассон, Дизель насильно напал на нее в номере отеля и мастурбировал при ней. В жалобе говорится, что Дизель проигнорировал «четкие заявления Йонассона о несогласии», а после того, как она «закричала и побежала в ближайшую ванную», он «прижал ее своим телом к стене».

Также утверждается, что спустя пару часов после случившегося сестра Вина Дизеля якобы позвонила помощнице и уволила ее.

В иске Йонассон, кроме обвинения в сексуальном насилии, заявила о дискриминации по признаку пола, умышленном причинении эмоционального расстройства и неправомерном увольнении.

Аста Йонассон сообщила, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Решиться подать иск ей помогло движение Me Too. Согласно иску, она требует наложения гражданского штрафа в размере 10 000 долларов за каждое нарушение.

«Вин Дизель категорически отвергает это утверждение», - заявил адвокат актера Брайан Фридман, комментируя обвинения.