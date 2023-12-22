«Мой комбинезон не застегнулся». Рианна рассказала, что не планировала объявлять о второй беременности на Суперкубке

«Я просто сделала то, что должна была делать, но на моем комбинезоне не застегнулась молния. Никто не знал, что я беременна. Я просто сказала своему стилисту: «Убедись, что одежда эластичная». Она была эластичной, а этот комбинезон - мешковатым, но, знаете, молния. Она просто не застегнулась. Так что случилось то, что должно было случиться», - рассказала она в интервью Access Hollywood. На выступлении певица появилась в красном комбинезоне, который был расстегнут, демонстрируя живот.

Новости о беременности Рианны вызвали большой переполох: многие даже расстроились, ведь ожидали на выступлении объявление о новом альбоме певицы, который при таких обстоятельствах не стоит ждать в ближайшее время, а самые активные поклонники даже начали писать оскорбительные комментарии в Instagram возлюбленного Рианны A$AP Rocky.

Сама Рианна говорит, что по-новому полюбила своего бойфренда, увидев, каким отцом он стал. «Я полюбила его по-другому как отца. Это очень заводит. Ты думаешь: "Вау, какой он сильный, какой замечательный, терпеливый, любящий". И мои дети буквально одержимы им, а я всего лишь фон».

Второй сын Рианны появился на свет этим летом, а старший родился в мае прошлого года. Старшего сына певицы зовут RZA Athelston Mayers (Риза), что является данью уважения 54-летнему продюсеру и рэперу RZA, лидеру Wu-Tang Clan и близкому другу Рианны и A$AP Rocky. Младший сын получил имя Риот Роуз Майерс, что может быть отсылкой к недавней песне A$AP Rocky под названием Riot.