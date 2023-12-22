Десять идей полезных для здоровья подарков на Рождество

Каждый год в канун праздников люди задаются непростым вопросом: что подарить? Портал RusTVNet поделился идеями полезных для здоровья подарков.
«В праздник мы желаем друг другу здоровья, а рождественский подарок - это отличный способ, как порадовать близких и поддержать их увлечения или дать возможность побаловать себя», - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Вариантов множество – и для ценителей здорового образа жизни, и для тех, у кого проблемы со сном, и просто для поднятия иммунитета. Однако, прежде чем дарить подарки такого типа, надо выяснить, нет ли у человека противопоказаний, аллергии или других ограничений.
Идеи для подарков на Рождество и не только
- Полезные лакомства - различные орешки, семечки, цукаты, корзинка свежих фруктов, собственноручно приготовленные лакомства, например: орешки в меде, сироп из цидонии или домашние сушеные яблоки.
- Для вкусных напитков подойдут травяные чаи, такие как мятный, ромашковый, или различные чайные смеси для улучшения сна, повышения иммунитета и другие. Праздничные напитки могут обогатить специи - например, смесь корицы, имбиря, апельсиновой цедры и др. Полезным подарком от обезвоживания также может стать термос, термокружка или бутылка для воды.
- Для хорошего самочувствия - спа-процедуры, массажи, посещение сауны или бассейна, а для душевного благополучия пользу принесут проведенное вместе время и мероприятия, например, посещение оперы или театра.
- Для новых вершин - иногда для того, чтобы заняться чем-то новым - например, попробовать новый вид спорта, начать танцевать или как-то иначе сделать шаг в новом направлении, - нужно, чтобы кто-нибудь подсобил и подарил подарочную карту на пробное занятие или абонемент.
- Консультация специалиста - если есть специалист, которого человек хотел бы посетить, но еще не успел, можно договориться и подарить посещение. Например, индивидуальную консультацию личного тренера, физиотерапевта, косметолога.
- Подарить свое время - отправиться вместе куда-то или просто подарить, к примеру, молодым родителям присмотр за детьми, чтобы они могли сходить на какое-либо мероприятие или выспаться.
- Для красоты - можно порадовать декоративной косметикой, средствами по уходу за волосами, полезными зимой кремами для лица, рук и бальзамами для губ, хорошим решением также может стать подарочная карта.
- Для иммунитета - если точно известно, какие продукты употребляет одариваемый, можно подарить витамины, минеральные вещества и наборы для здоровья с имбирем, лимонами, грейпфрутами, медом, клюквой и другими укрепляющими иммунитет продуктами.
- Для ароматерапии - различные эфирные масла, средства для ароматических ванн для ног и тела, ароматические свечи, ароматические палочки и домашние ароматы для настроения и хорошего самочувствия.
- Для активного образа жизни - что-то для любимого хобби или нового вида спорта, которым человек хотел бы заняться: желанную амуницию. Шапка, перчатки, носки - простой, но практичный подарок, позволяющий больше времени проводить на свежем воздухе.