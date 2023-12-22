Десять идей полезных для здоровья подарков на Рождество

«В праздник мы желаем друг другу здоровья, а рождественский подарок - это отличный способ, как порадовать близких и поддержать их увлечения или дать возможность побаловать себя», - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

Вариантов множество – и для ценителей здорового образа жизни, и для тех, у кого проблемы со сном, и просто для поднятия иммунитета. Однако, прежде чем дарить подарки такого типа, надо выяснить, нет ли у человека противопоказаний, аллергии или других ограничений.