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Жертва нападения собак Сандра: меня ждут самые страшные операции

Геттер Трумси
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Сандра с ведущей Кейли Сюкияйнен.
Сандра с ведущей Кейли Сюкияйнен. Фото: «Südamesoov»

У каждого из нас есть свои желания, но некоторые из них настолько сильны, что попадают прямо в сердца других людей. Именно такие желания вот уже более двух лет неустанно исполняет благотворительная программа канала Kanal 2 «Желание сердца» (Südamesoov). В конце пятого сезона мы вновь встречаемся с некоторыми героями, чье заветное желание исполнилось, придав им еще больше драйва и смелости для того, чтобы идти по жизни дальше, пишет Elu24.

За два с половиной года, или пять сезонов, благотворительное шоу «Желание сердца» сделало много добра и подарило много радости. 21 декабря, программа оглянулась назад и навестила некоторых героев, с которыми познакомилась за эти годы - всего их более 50.

«И так приятно видеть, что исполнение некоторых искренних желаний помогло изменить жизнь», - сказала ведущая Кейли Сюкияйнен в начале заключительной программы.

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