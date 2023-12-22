Жертва нападения собак Сандра: меня ждут самые страшные операции

У каждого из нас есть свои желания, но некоторые из них настолько сильны, что попадают прямо в сердца других людей. Именно такие желания вот уже более двух лет неустанно исполняет благотворительная программа канала Kanal 2 «Желание сердца» (Südamesoov). В конце пятого сезона мы вновь встречаемся с некоторыми героями, чье заветное желание исполнилось, придав им еще больше драйва и смелости для того, чтобы идти по жизни дальше, пишет Elu24.
За два с половиной года, или пять сезонов, благотворительное шоу «Желание сердца» сделало много добра и подарило много радости. 21 декабря, программа оглянулась назад и навестила некоторых героев, с которыми познакомилась за эти годы - всего их более 50.