Жертва нападения собак Сандра: меня ждут самые страшные операции

У каждого из нас есть свои желания, но некоторые из них настолько сильны, что попадают прямо в сердца других людей. Именно такие желания вот уже более двух лет неустанно исполняет благотворительная программа канала Kanal 2 «Желание сердца» (Südamesoov). В конце пятого сезона мы вновь встречаемся с некоторыми героями, чье заветное желание исполнилось, придав им еще больше драйва и смелости для того, чтобы идти по жизни дальше, пишет Elu24.