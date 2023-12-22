За несколько месяцев многое может измениться. Доказательством тому служат фотографии с премьеры в начале сентября, на которой присутствовали и Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес. Отметим, что к началу декабря обручальное кольцо исчезло с пальца бывшего президента Эстонии.
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ФОТО ⟩ В сентябре Ильвесы сидели в кино с напряженными лицами, а к декабрю обручальные кольца исчезли
В четверг, 21 декабря, Иева Ильвес объявила о разводе. А ведь еще 4 сентября она вместе с мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом пришла на премьеру фильма «Vaba Raha» в кинотеатре Apollo. Пара позировала вместе фотографам, причем Иева Ильвес широко улыбалась. На снимках выглядела она абсолютно счастливой.