ФОТО ⟩ В сентябре Ильвесы сидели в кино с напряженными лицами, а к декабрю обручальные кольца исчезли

За несколько месяцев многое может измениться. Доказательством тому служат фотографии с премьеры в начале сентября, на которой присутствовали и Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес. Отметим, что к началу декабря обручальное кольцо исчезло с пальца бывшего президента Эстонии.