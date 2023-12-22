Лайма Вайкуле о запрете абортов и ЛГБТ в РФ: «Будто мы скатываемся в каменный век»

«Ощущение, как будто мы скатываемся в каменный век, фактически в каменном веке все то же самое было. Почему надо думать, кто с кем спит, например. Ну какое ваше дело?» - рассуждает она.

Вайкуле указала, что это ей немного напоминает советское время, «когда громко говорили, какие должны быть семьи, чтобы заработать себе очки».

Как можно распоряжаться телом другого человека? Она должна сама решать, что она будет делать. Даже не знаю, как прокомментировать. Это ужасно», - отвечает певица.

На прошлой неделе Лайма Вайкуле выступила на юбилее Андрея Макаревича. Звезда отметила, что нынешние условия гастролей отличаются от тех, что были в России, но они хорошие: «Сказать, что хуже? Нет - лучше! Ничего, в принципе, не изменилось. Как мы ездили раньше, так мы ездим и сейчас. Переживать за артистов не надо».