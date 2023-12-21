МОЖЕТ ВЛИЯТЬ И НА ПСИХИКУ ⟩ Врачи рассказали о малоизвестном мучительном заболевании

Что такое синдром отсутствия отрыжки?

«Cиндром отсутствия отрыжки» звучит как выдуманный термин из очередной комедии, но это мучительное состояние организма существует в реальном мире. Официально известное как ретроградная крикофарингеальная дисфункция (РКФД), это состояние озадачило многих ученых. Недавнее исследование, проведенное специалистами Техасского университета, пролило свет на этот малоизвестный недуг, который часто игнорируется врачами, в результате чего пациенты остаются без должной помощи, пишет BBC.

РКФД блокирует естественную способность к отрыжке, вызывая не только физический дискомфорт, такой как вздутие живота и метеоризм, но и социальную неловкость и даже проблемы с психическим здоровьем. Грудная клетка и шея могут издавать необычные булькающие звуки, что еще больше усиливает дискомфорт.

Якубу Карагама, специалист по ушам, носу и горлу, рассказал о мучениях, с которыми сталкиваются больные РКФД. Пациенты испытывают боль после еды или питья, иногда им приходится ложиться или вызывать рвоту, чтобы выпустить застрявшие газы. С 2016 года Карагама лечит это заболевание с помощью инъекций ботокса, предлагая многим решение, меняющее жизнь. Эта процедура расслабляет крикофарингеальную мышцу в горле, позволяя газу выйти наружу. Однако из-за низкой осведомленности медицинского сообщества эта процедура остается невостребованной.

Более глубокое понимание РКФД может привести к увеличению числа диагнозов и методов лечения, улучшая качество жизни страдающих.

Интересно, что исследование также указывает на общую тенденцию: расстройства, которые трудно диагностировать, часто имеют сопутствующие психиатрические симптомы. Этот факт подчеркивает важность рассмотрения аспектов психического здоровья при таких состояниях.

РКФД - это не просто неспособность отрыгнуть. Это состояние со значительными физическими и психологическими последствиями. Повышение осведомленности и проведение исследований могут принести облегчение многим молчаливым страдальцам и улучшить их общее самочувствие.