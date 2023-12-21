ТАКОГО ОНИ ТОЧНО НЕ ОЖИДАЛИ! ⟩ Мужчина остался дома один, и решил устроить своей семье сюрприз

Макс (@thatguymaks) может похвастаться более 2,7 млн подписчиками в TikTok, где он делится смешными моментами в своей жизни и пробует вирусные тренды.

Теперь блогер оклеил каждый миллиметр дома своих родителей подарочной оберткой. Макс купил бесчисленное количество рулонов бумаги, чтобы упаковать каждый предмет в доме. А начал он со спальни сестры. Он задокументировал кропотливый процесс использования бумаги на стенах, отдельных книгах, коробках и даже телевизоре. Вся спальня вместе с полом заняла 20 часов работы.

«POV: Вы оставались дома наедине в течение пяти дней», – прокомментировал он ролик.

Затем он перешел в кухню. Макс применил огромные листы бумаги с изображением Санты, снеговика и других праздничных персонажей на стенах, столах и раковине.

«92 часа работы и ни одного часа сна. Работа закончена, и я действительно думаю, что это выглядит круто», - сказал он. «Теперь пора увидеть реакцию моей семьи».

Челюсть его матери отвисла, когда она открыла дверь в гостиную и увидела домашнюю трансформацию. После того, как шок прошел, она пошутила и пошла все разглядывать. У сестер блогера была подобная реакция.

«Вместо того, чтобы разозлиться, они сказали, что рады видеть меня», — сказал Макс.

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@thatguymaks 20 hours and alot of wrapping later I’m finally done! Early Merry Christmas…now just need some sleep. ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee