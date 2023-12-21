ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысячи жителей Таллинна собрались на потрясающее световое шоу в парке Тондираба

21 декабря, с 18.00 до 23.00 парк Тондираба превратится в настоящую зимнюю страну чудес. Более 700 свечей будут освещать дорожки парка. Вдоль освещенных свечами тропинок можно будет увидеть разнообразные световые инсталляции и решения. Лесную поляну парка Тондираба украсят тематические световые инсталляции под названием «Волшебный лес».