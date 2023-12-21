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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысячи жителей Таллинна собрались на потрясающее световое шоу в парке Тондираба

Limon.ee Таави Сепп
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Сегодня, 21 декабря, парк Тондираба превратился в зимнюю страну чудес, заполненную сотнями свечей и разнообразными световыми инсталляциями. Мероприятие бесплатно для всех участников.

21 декабря, с 18.00 до 23.00 парк Тондираба превратится в настоящую зимнюю страну чудес. Более 700 свечей будут освещать дорожки парка. Вдоль освещенных свечами тропинок можно будет увидеть разнообразные световые инсталляции и решения. Лесную поляну парка Тондираба украсят тематические световые инсталляции под названием «Волшебный лес».

Авторами световых решений стали Эло Лийв, Ева Мария Пыльдмяэ и Триину Вяйкмери, Триин Уусталу и художники Eesti Valgus Agentuur (EEVAA) Куллар Лайапеа, Каспар Лоотсманн и Пеэп Кала. Кроме того в парке состоится большой концерт, на котором выступят многие любимые публикой артисты.

Программа концерта:

18.30 Эрко Нийт и Лаура Юнсон

19.45 Minimal Wind

21.00 Bonzo

Смотрите галерею!

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