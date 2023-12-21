Накануне Рождества редакция The New York Times решила разобраться, действительно ли такой богатой была семья главного героя культового рождественского фильма «Один дома» Кевина Маккалистера, что грабители обозначили их дом как свою главную цель. За консультацией редакция обратилась к экономистам и людям, которые принимали участие в съемках фильма, пишет Гордон.
СМИ узнали, действительно ли такой богатой была семья Кевина Маккалистера из культового рождественского фильма «Один дома»
В публикации сообщается, что, по данным Realtor.com, внешний вид дома, который присутствует в фильме, соответствует дому, который расположен в Чикаго на Линкольн-авеню, 671 в одном из самых дорогих районов страны. В 1990 году, когда состоялась премьера фильма, такой особняк мог купить только 1% самых богатых семей Чикаго. По мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такой же ситуация остается и сейчас.
Чтобы купить такой дом, подсчитали эксперты, Маккалистеры должны были в 1990 году зарабатывать в год не менее 305 тысяч долларов, а по состоянию на 2022 год – около 665 тысяч долларов В середине 2022 года аналогичный дом стоил около 2,4 миллиона.
При этом редакция обратила внимание, что в фильме не говорится, как именно семья зарабатывает деньги. По одной из версий мать Кевина работает модельером, а его отец – бизнесмен. Также существует версия, что глава семейства мог быть причастен к организованной преступности. В качестве доказательства этой версии приводится жестокое поведение Кевина по отношению к грабителям, которое якобы объясняется результатом специфического воспитания.
Еще одним признаком высокого благосостояния семьи является путешествие семьи в Париж на Рождество. Редакция подчеркивает, что перелет 15 человек уже сам по себе стоит немалых денег, тем более что четверо взрослых летели первым классом. Однако, говорится в публикации, Маккалистеры не покупали билеты. Их оплатил брат главы семейства, дядя Роб, который живет в Париже в квартире с видом на Эйфелеву башню и в которой могут разместиться 15 членов его семьи.
В то же время декоратор фильма «Один дома» Ева Коли на просьбу редакции оценить возможные доходы киношной семьи заявила, что фанаты вместо споров о доходах Маккалистеров должны «просто наслаждаться фильмом», ведь «это поднимало и до сих пор поднимает настроение».
Оригинальная версия фильма «Один дома» вышла в 1990 году. Главную роль исполнил 10-летний на тот момент актер Маколей Калкин. По сюжету, его семья отправляется из Чикаго в Европу на Рождество. В спешке родители забывают одного из своих детей дома.