СМИ узнали, действительно ли такой богатой была семья Кевина Маккалистера из культового рождественского фильма «Один дома»

В публикации сообщается, что, по данным Realtor.com, внешний вид дома, который присутствует в фильме, соответствует дому, который расположен в Чикаго на Линкольн-авеню, 671 в одном из самых дорогих районов страны. В 1990 году, когда состоялась премьера фильма, такой особняк мог купить только 1% самых богатых семей Чикаго. По мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такой же ситуация остается и сейчас.

Чтобы купить такой дом, подсчитали эксперты, Маккалистеры должны были в 1990 году зарабатывать в год не менее 305 тысяч долларов, а по состоянию на 2022 год – около 665 тысяч долларов В середине 2022 года аналогичный дом стоил около 2,4 миллиона.

При этом редакция обратила внимание, что в фильме не говорится, как именно семья зарабатывает деньги. По одной из версий мать Кевина работает модельером, а его отец – бизнесмен. Также существует версия, что глава семейства мог быть причастен к организованной преступности. В качестве доказательства этой версии приводится жестокое поведение Кевина по отношению к грабителям, которое якобы объясняется результатом специфического воспитания.

Еще одним признаком высокого благосостояния семьи является путешествие семьи в Париж на Рождество. Редакция подчеркивает, что перелет 15 человек уже сам по себе стоит немалых денег, тем более что четверо взрослых летели первым классом. Однако, говорится в публикации, Маккалистеры не покупали билеты. Их оплатил брат главы семейства, дядя Роб, который живет в Париже в квартире с видом на Эйфелеву башню и в которой могут разместиться 15 членов его семьи.

В то же время декоратор фильма «Один дома» Ева Коли на просьбу редакции оценить возможные доходы киношной семьи заявила, что фанаты вместо споров о доходах Маккалистеров должны «просто наслаждаться фильмом», ведь «это поднимало и до сих пор поднимает настроение».

Оригинальная версия фильма «Один дома» вышла в 1990 году. Главную роль исполнил 10-летний на тот момент актер Маколей Калкин. По сюжету, его семья отправляется из Чикаго в Европу на Рождество. В спешке родители забывают одного из своих детей дома.