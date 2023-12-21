ГОРЯЧО! ⟩ 50-летняя Хайди Клум показала, как принимает душ

«Как бы звучал этот хит 80-х, если бы его продюсировал [нидерландский диджей Tiësto]?» – написала она.

Модель предстала в платье с длинной бахромой и очках, напевая мелодию. Ролик она показала в черно-белом цвете.

Новый сезон America's Got Talent стартует в январе 2024 года на телеканале NBC.

1 июня 2023 года Клум исполнилось 50 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс и город», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.

Хайди Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).

5 августа 2019 года Клум показала снимки свадьбы с немецким музыкантом Томом Каулитцем. Когда именно они узаконили отношения, модель не уточнила.