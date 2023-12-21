В утренней программе на Radio Elmar новоиспеченная суперзвезда, недавно выпустившая дебютный сингл, Ант Нурхан сказал, что планирует делать больше музыки на эстонском языке. «Это и есть цель. Я приехал сюда не для того, чтобы просто взять титул Eesti otsib superstaari, выпустить песню и вернуться в Турцию», пишет Elu24.
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Победитель конкурса Eesti otsib superstaari привлек внимание и на родине, но возвращаться не спешит: «Я лучше буду работать здесь и сосредоточусь на этом»
28-летний Ант Нурхан, победитель конкурса Eesti otsib superstaari, говорит, что, хотя жизнь суперзвезды утомительна и быстротечна, она ему очень нравится.