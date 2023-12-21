УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Взял бы отпуск» Жители Таллинна рассказали, что думают о работе первого января

Уже совсем скоро все мы будем встречать новый 2024 год. Для большинства встреча нового года - это большой праздник, когда принято собираться большой компанией с семьей и друзьями, общаться, дарить подарки и весело проводить время. Но бывает и так, что некоторым из нас приходится работать либо прямо в новогоднюю ночь или же на следующий день.