ПИСЬМО ГНОМИКУ ⟩ Пярнуского предпринимателя приняли за гнома: пожалуйста, принеси мне пиво, конфеты и...

Индрек, предлагающий работу людям с особыми потребностями, получил милое письмо от одного из своих сотрудников, адресованное ему как гномику. Предприниматель признает, что, к сожалению, в новом году он не сможет нанять столько людей, сколько раньше. «Государство собирается прекратить сотрудничать с нами, поэтому мне придется сократить многих людей», - говорит он.
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Индрек, занимающийся социальным предпринимательством, опубликовал на странице Solve et Coagula OÜ в Facebook письмо, полученное им от одного из своих сотрудников. Автор письма обращается к Индреку как к гномику и просит его принести пиво, конфеты, мороженое, компакт-диск и Coca-Cola.