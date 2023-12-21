ПИСЬМО ГНОМИКУ ⟩ Пярнуского предпринимателя приняли за гнома: пожалуйста, принеси мне пиво, конфеты и...

Индрек, предлагающий работу людям с особыми потребностями, получил милое письмо от одного из своих сотрудников, адресованное ему как гномику. Предприниматель признает, что, к сожалению, в новом году он не сможет нанять столько людей, сколько раньше. «Государство собирается прекратить сотрудничать с нами, поэтому мне придется сократить многих людей», - говорит он.