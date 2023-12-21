Чт, 21.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО ⟩ Русский театр утроил настоящий праздник для таллиннских школьников

Limon.ee
Copy

Уже второй год подряд Русский театр Эстонии под Рождество организовывает детям настоящий праздник - театрализованные мероприятия для школ. В этом декабре в концертном зале Alexela Kontserdimaja ученики трёх таллиннских учебных заведений - Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея, Таллиннской Паэ гимназии и Таллинского Линнамяэского Русского Лицея - увидели музыкальную постановку «Синяя птица».

Вместе со зрителями герои удивительного путешествия за Синей птицей узнали много необычного о жизни и окружающем нас мире, и о том, как найти верный путь к счастью.

В постановке режиссера Антона Киселюса философская сказка приобрела новое звучание - Таллиннский полицейский оркестр стал действующим персонажем волшебной истории и радовал живой оркестровой музыкой, а акробатка Лаура Кивистик изумляла публику своим мастерством.

Только два раза в январе 2024 года спектакль можно увидеть на главной сцене Русского театра. Сказка для всей семьи «Синяя птица» - 17 и 24 января на Большой сцене театра.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх