ФОТО ⟩ Русский театр утроил настоящий праздник для таллиннских школьников

Вместе со зрителями герои удивительного путешествия за Синей птицей узнали много необычного о жизни и окружающем нас мире, и о том, как найти верный путь к счастью.

В постановке режиссера Антона Киселюса философская сказка приобрела новое звучание - Таллиннский полицейский оркестр стал действующим персонажем волшебной истории и радовал живой оркестровой музыкой, а акробатка Лаура Кивистик изумляла публику своим мастерством.

Только два раза в январе 2024 года спектакль можно увидеть на главной сцене Русского театра. Сказка для всей семьи «Синяя птица» - 17 и 24 января на Большой сцене театра.