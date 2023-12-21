ВИДЕО ⟩ Результат поразительный: Грете Гриффин отправила свое грудное молоко из Майами в Эстонию по очень необычной причине

«Моя мама прислала мне их сайт и предложила посмотреть на чудесные украшения, которые они делают. И мы подумали, почему бы и нет! Моя мама написала им, чтобы узнать, могут ли они получать молоко из Америки, так все и началось», - рассказывает Грете, которая живет в США, вспоминая, как возникла идея сделать из своего грудного молока украшения.