Бывшая спортсменка Грете Гриффин делится с подписчиками в социальных сетях видеороликом о том, как она отправила свое грудное молоко из Майами в Эстонию. Все для того, чтобы сделать украшения!
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ВИДЕО ⟩ Результат поразительный: Грете Гриффин отправила свое грудное молоко из Майами в Эстонию по очень необычной причине
«Моя мама прислала мне их сайт и предложила посмотреть на чудесные украшения, которые они делают. И мы подумали, почему бы и нет! Моя мама написала им, чтобы узнать, могут ли они получать молоко из Америки, так все и началось», - рассказывает Грете, которая живет в США, вспоминая, как возникла идея сделать из своего грудного молока украшения.