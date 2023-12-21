Чт, 21.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Компания пообещала выплачивать сотрудникам премию только при одном условии...

Марью Рянк
Copy
Фото: Shutterstock

Одна китайская компания решила начать выплачивать премии своим сотрудникам, но при одном условии. Они хотели, чтобы их сотрудники были здоровее, а лучший способ добиться этого - мотивировать людей заниматься спортом за деньги, пишет Naine.

Компания Dongpo Paper, занимающаяся производством бумаги в китайской провинции Гуандун, пошла на необычный шаг и заменила традиционную ежегодную премию для сотрудников, основанную на результатах работы, на ежемесячную премию, основанную на физической активности.

Новая система вознаграждения основана на количестве километров, пробегаемых сотрудниками каждый месяц: например, только те, кто пробегает 50 километров, получают полную премию, те, кто пробегает 40 километров, получают 60 процентов, а те, кто пробегает 30 километров, получают 30 процентов. С другой стороны, за 100 километров работник имеет право на 130 процентов премии. Бег может быть частично заменен альпинизмом или ездой на велосипеде. Контроль за результатами осуществляется с помощью мобильных приложений, установленных на смартфонах работников, сообщает South China Morning Post.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх