Компания пообещала выплачивать сотрудникам премию только при одном условии...

Новая система вознаграждения основана на количестве километров, пробегаемых сотрудниками каждый месяц: например, только те, кто пробегает 50 километров, получают полную премию, те, кто пробегает 40 километров, получают 60 процентов, а те, кто пробегает 30 километров, получают 30 процентов. С другой стороны, за 100 километров работник имеет право на 130 процентов премии. Бег может быть частично заменен альпинизмом или ездой на велосипеде. Контроль за результатами осуществляется с помощью мобильных приложений, установленных на смартфонах работников, сообщает South China Morning Post.