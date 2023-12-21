Компания пообещала выплачивать сотрудникам премию только при одном условии...

Одна китайская компания решила начать выплачивать премии своим сотрудникам, но при одном условии. Они хотели, чтобы их сотрудники были здоровее, а лучший способ добиться этого - мотивировать людей заниматься спортом за деньги, пишет Naine.
Компания Dongpo Paper, занимающаяся производством бумаги в китайской провинции Гуандун, пошла на необычный шаг и заменила традиционную ежегодную премию для сотрудников, основанную на результатах работы, на ежемесячную премию, основанную на физической активности.