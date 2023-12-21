Поклонники удивлены: Кейт Миддлтон впервые показала свое детское фото

Детские фотографии членов королевской семьи не редкость. Но только не архивные снимки Кейт Миддлтон - их в Сети крайне мало. Принцесса Уэльская родилась в простой семье, ее детство не было публичным. А потому неудивительно, что фото, которое Кейт показала на богослужении в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, вызвало ажиотаж.
«Делюсь некоторыми праздничными воспоминаниями в это Рождество, потому что наши ранние годы и роль, которую играют окружающие в формировании оставшейся жизни, имеют важное значение», - подписала кадр она.
Снимок сделан в 1983 году - тогда принцессе был всего год. Рыжеволосая малышка умилила поклонников, но больше восторга вызвал тот факт, что Кейт и ее сын Луи похожи как две капли воды. «Абсолютная ложь, это же маленький принц», - цитирует фаната Page Six. «Сначала я подумал, что это фотография принца Луи», - добавил другой поклонник. «Ген Миддлтон невероятно силен», - отметил третий. Мальчик, впрочем, унаследовал от мамы только внешние данные: поклонники считают, что Кейт в детстве вряд ли была такой же проказницей, как и младший сын. Но это неточно. Принцесса всегда спокойно реагирует на выходки Луи, Кейт, очевидно, хорошо его понимает.