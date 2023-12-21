Поклонники удивлены: Кейт Миддлтон впервые показала свое детское фото

Снимок сделан в 1983 году - тогда принцессе был всего год. Рыжеволосая малышка умилила поклонников, но больше восторга вызвал тот факт, что Кейт и ее сын Луи похожи как две капли воды. «Абсолютная ложь, это же маленький принц», - цитирует фаната Page Six. «Сначала я подумал, что это фотография принца Луи», - добавил другой поклонник. «Ген Миддлтон невероятно силен», - отметил третий. Мальчик, впрочем, унаследовал от мамы только внешние данные: поклонники считают, что Кейт в детстве вряд ли была такой же проказницей, как и младший сын. Но это неточно. Принцесса всегда спокойно реагирует на выходки Луи, Кейт, очевидно, хорошо его понимает.