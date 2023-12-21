Не злите Дракона! Что нельзя дарить в Новый 2024 год

Для тех, кто не хочет ошибиться с выбором, составили список подарков, которые точно не стоит класть под елку в новогоднюю ночь - они могут разозлить или расстроить хозяина года.

Свечи

Сам Дракон олицетворяет стихию огня, поэтому не стоит дарить ничего, связанного с ним, - гордое животное не потерпит конкуренции. Таким образом свечи, зажигалки, фейерверки будут плохим выбором.

В моровой мифологии драконы тесно связаны с сокровищами и богатством. Поэтому подносить что-то простое и милое, но дешевое - значит разгневать Символ года. Даже если нет возможности подарить брендовую вещь, выберите из всех вариантов тот, что относится к высшей ценовой категории в своем сегменте. Если это чай, то он должен быть самого высокого качества, если предметы декора, то что-то необычное и редкое, если чашка, то из настоящего фарфора!

Духи и парфюм

Сильные запахи также считаются не лучшим выбором для подарка к году Дракона. Поэтому лучше не преподносить духи, благовония или ароматизированную косметику. Приберегите парфюм для другого случая, например, для 8 марта.

Кроме того, присмотритесь к цвету предмета, который вы планируете положить под елку. Драконы любят яркие цвета, особенно красный, а в этом году еще и зеленый. Поэтому избегайте темных и тусклых предметов. Черный, бежевый, серый, коричневый цвета могут привести в бешенство мифическое существо.

Ножи и ножницы

Острые предметы «разрежут» удачу и благополучие, поэтому не рискуйте! На краях ножей, вилок, ножниц, кинжалов скапливается негатив, который принесет немало бед. А вот вещи с тупым концом, наоборот, символизируют успех и сохранение финансового достатка.

Если рассматриваете посуду, купите чайные ложки, набор тарелок, кастрюлю или сковороду. Отлично подойдет и этажерка для фруктов, и разделочная доска.

Что подарить?

Удачными будут любые подарки из дерева - от игрушек до мебели. Хорошим выбором также считаются украшения и аксессуары с изображением Дракона. При возможности приобретите винтажные или дизайнерские вещи - они точно порадуют хозяина года!

Соблюдая рекомендации, вы «прикармливаете» Дракона, а, значит, привязываете его к себе. Символ не останется в долгу и отблагодарит вас вдвойне - серьезно! Поэтому не дарите запрещенные вещи из нашего списка и ждите хороших новостей. С наступающим!