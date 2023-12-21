БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ 13-летний школьник сломал шейку бедра при падении на льду

Сын Маарики пошел в школу в среду утром, но неудачно упал возле театра Ugala. Свидетелем несчастного случая стал прохожий, который поспешил на помощь ребенку.

«Один замечательный мужчина, проезжавший мимо, увидел падение, проехал по кругу Угалу, припарковал машину на автобусной остановке и предложил подвезти мальчика до школы».

Но сын Маарики так и не доехал до школы.

«Мальчик не мог встать... Мужчина вызвал скорую помощь и ждал вместе с ним. Я хотела бы сказать ему большое спасибо!» - говорит Маарика, которая теперь ищет отзывчивого человека в социальных сетях, чтобы поблагодарить его лично.

Падение было настолько неудачным, что 13-летнего сына Маарики доставили в Клинику Тартуского университета, где ему сделали операцию. «У него смещенный перелом шейки бедра, установили два винта». Маарика приводит слова врачей и говорит, что такой перелом встречается крайне редко.

«Предстоит сильная боль, реабилитация, поездки в Тарту и осмотры», - говорит расстроенная Маарика, добавив фотографию льда на месте происшествия.

Фото: Erakogu

Только во вторник стало известно о том, как 11-летний школьник пострадал от куска льда, упавшего с крыши в центре Тарту.

В этом случае ребенка тоже заметил случайный прохожий. Сийм Линнард, участковый Тартуского отделения полиции, сказал, что в основном люди обращаются с опасениями по поводу благоустройства в самоуправление, надзорный департамент которого также ведет производства в случае нарушений, но иногда информируют и полицию.

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